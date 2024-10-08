Муж Анны Опанасюк, который служит в ВСУ, попал в психбольницу

Певицы Анна и Мария Опанасюк. Фото: Instagram/annamariaduet

Украинская певица Анна Опанасюк из дуэта ANNA MARIA впервые на камеру рассказала о своем муже Игоре Сагайдаке. Он служит в ВСУ, впрочем, его состояние сейчас на грани критического.

Об этом звездная уроженка оккупированного Крыма рассказала проекту "ЖВЛ", который выходит в телешоу "Сніданок з 1+1".

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Анна Опанасюк о своем муже в ВСУ

По словам артистки, ее возлюбленный защищал страну в Бахмуте, Часовом Яру. В настоящее время защитник проходит реабилитацию в Киеве. У Игоря Сагайдака была сложная операция по перешиву бицепса,

"А сейчас он лечится в психиатрической больнице. Потому что имеет очень тяжелые последствия после того, как он потерял нескольких побратимов. И вот на него и оставшихся в живых его побратимов очень повлияло психологически", — впервые призналась о возлюбленном Анна Опанасюк.

Участница дуэта ANNA MARIA уверяет, что ее муж осознает, что ему нужна поддержка и лечение. Он хочет вернуться на фронт после лечения и продолжить свое дело и побратимов.

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