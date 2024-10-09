Артем Пивоваров заплакал во время концерта, заговорив о Волчанске — видео

Артем Пивоваров. Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Певец Артем Пивоваров тронул до слез своим недавним выступлением. Со сцены артист заговорил о своем родном городе Волчанск, который российские войска стирают с лица земли.

Эмоциональное видео с концерта появилось у TikTok.

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Во время одного из своих выступлений певец эмоционально обратился к залу. Пивоваров признался, что ему сложно выходить на сцену, ведь он тоже тяжело переживает все происходящее в Украине. В родном городе артиста Волчанске на Харьковщине идут ожесточенные бои — российские оккупанты пытаются полностью уничтожить населенный пункт.

"Кто-то скажет, что это просто слова, говорит: "Это просто выходить на сцену перед тысячами людей, ты же артист". Но нет. Мне сложно. Я буду откровенным и буду говорить об этом. Я потерял дом свой. У меня нет дома. И это не просто здание. Я из города Волчанск, моего города нет полностью. Русня стерла его с лица земли", — проговорил со слезами Пивоваров.

Несмотря на все, певец не теряет надежду, снова побывать в городе своего детства. Пивоваров призвал украинцев не прекращать помогать нашим военным и донатить, чтобы каждый смог вернуться домой.

"Единственные люди, которые могут вернуть меня домой, это не власть, это наши защитники и защитницы. Именно поэтому я буду неустанно помогать им. Призываю всех нас делать это каждый день. Минимальной гривной. Это ваш кофе, жвачка, сигареты, но для них — это жизнь. Каждый донат — это сохраненная жизнь. Я верю в то, что я вернусь домой, и желаю каждому, кто потерял свой дом, искренне верить в то, что мы вернемся. Я искренне верю, что настанет этот день, самый важный день для нашей страны", — сказал Артем.

Напомним, ранее известная певица впервые рассказала, что ее муж-военный оказался в психушке.

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