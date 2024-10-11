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Беременная жена Остапчука возмутилась на журналистку из-за статьи о себе

11 октября 2024 23:05
Виталий Ковальчук - Редактор
Екатерина Остапчук пригрозила журналистке из-за статьи о себе
Блогер Екатерина Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
Виталий Ковальчук - Редактор

Третья жена шоумена Владимира Остапчука, блогер Екатерина Остапчук, которая сейчас беременна, опубликовала скриншот записи о браке в "Дії". Впоследствии появилась новость с заголовком, что "все уверены — свадьба "по залету".

В сториз своего Instagram Екатерина Остапчук отреагировала на это и обратилась к журналистке.

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Екатерина Остапчук возмутилась на журналистку

Жена телеведущего показала скриншот свидетельства о браке, но скрыла год. До этого Екатерина намекала на годовщину брака. Вполне вероятно, что они расписались 6 марта 2023 года. Но в материале журналистка предположила, что свадьба была в этом году.

Екатерина Остапчук журналистка
Екатерина Остапчук показала скриншот в "Дії" и заголовок статьи. Скриншоты: Instagram/poka.tya

Заголовок материала и факты в нем возмутили Екатерину Остапчук. Она отметила, что 13 октября будет 30 недель ее беременности. Что не совпадает с информацией в статье. Екатерина не сдерживалась в сториз. Также она показала профиль журналистки, написавшей материал.

Екатерина Остапчук журналистка скандал
Екатерина Остапчук возмутилась журналисткой. Скриншоты: Instagram/poka.tya

"Я долго не комментировала, когда она писала обо мне, но о ребенке моем писать не надо… Люди же статью читать не будут и считать сами не будут. Они прочтут заголовок, запомнят и будут доставать меня этим еще лет пять", — написала Екатерина Остапчук.

В следующих сториз Екатерина обратилась к журналистке. Она предупредила — если увидит подобные материалы, разговор будет другим.

"Еще раз что-то прочту негативное о своей беременности=ребенке, будем вместе с Софией считать не недели, а ее зубы… Фу, выбесила. Вот живу, никого не трогаю, а они сами нарываются на мою тонкую душевную организацию", — со смайлами подытожила Екатерина.

Отметим, что на момент написания этого материала заголовок вышеупомянутой статьи не изменился. Что касается Владимира Остапчука, то он на эту ситуацию в своих соцсетях не отреагировал.

Будущий сын Тимофей станет его третьим ребенком. От первого брака с переводчицей Еленой Войченко у него есть дочь и сын. Они вместе с матерью живут в Канаде.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Екатерина Остапчук пожаловалась на проблемы в бизнесе. Также мы писали, что беременная жена Владимира Остапчука похвасталась стильным аксессуаром от Apple.

скандал СМИ Владимир Остапчук беременность украинские звезды Екатерина Полтавская

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