ТЦК влаштували облаву на кафе та ресторани у кількох містах України 11 жовтня

Рейд ТЦК у Києві. Фото: соцмережі

Вчора, 11 жовтня, ввечері у Києві, Дніпрі та Харкові та ще в кількох містах працівники ТЦК разом із поліцією влаштували рейди з перевірками по клубах та ресторанах. Відомо, що перевірку влаштували навіть на концерті популярного українського гурту "Океан Ельзи".

Масові рейди ТЦК 11 жовтня по розважальних закладах

Користувачі соцмереж вчора, 11 жовтня, з різних міст публікували відео, як десятки працівників ТЦК разом із поліцією завітали до місцевих клубів, ресторанів, спортзалів та барів з перевіркою.

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Перевірки проводили у Києві, Білій Церкві, Дніпрі, Харкові, Хмельницькому та Львові.

Повідомлення у соцмережах. Фото: скриншот

Цікаво, що представники ТЦК навідувалися до елітних закладів у містах. Проте, за повідомленнями у соцмережах, власники нібито завчасно знали про візит, тому більшість чоловіків втекли до приходу військових.

ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Також учора у Києві біля Палацу спорту після концерту "Океану Ельзи" на відвідувачів чекали працівники ТЦК і поліцейські. У чоловіків перевіряли документи, декого затримала поліція.

На деяких кадрах видно, як працівники ТЦК запихають чоловіка до буса.

Наразі офіційних коментарів від обласних ТЦК не було.

Нагадаємо, в Україні триває низка судів через відмову чоловіків мобілізуватися та ігнорування повісток до ТЦК. Так, на Рівненщині нещодавно суд виніс вирок одному з таких порушників.

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