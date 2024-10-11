Мобілізація під час війни - ТЦК назвли альтернативу

Українські військові-контрактники. Фото: Генштаб ЗСУ

Альтернативою службі у Збройних силах України за мобілізацією є підписання контракту. Військові, які служать за контрактом, мають кілька переваг — зокрема, самі можуть обирати місце своєї служби.

Про це розповів начальник відділу рекрутингу та комплектування Закарпатського ОТЦК та СП Сергій Шахлевіч.

Читайте також:

Альтернатива мобілізації

Під час повномасштабної війни традиційна альтернативна служба замість служби у ЗСУ скасована, та все ж існує альтернатива мобілізації за повісткою.

Йдеться про контрактну службу у Збройних силах України. Вона навіть надає певні переваги військовослужбовцю, порівняно із службою за мобілізацією.

Головна перевага контрактної служби

За словами Сергія Шахлевіча, головною перевагою контрактника є можливість змінювати свою військово-облікову спеціальність та місце для служби.

"Ті, хто не чекає повістки, самі можуть обирати військову частину, яка подобається. Адже військова служба по мобілізації, де є державний розподіл, такого запропонувати не може. Контрактники не тільки обирають стабільне грошове забезпечення, і забезпечення всім необхідним", — підкреслив представник ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто може підписати контракт із ЗСУ під час воєнного стану.

Додамо, у жовтні Верховна Рада дозволила іноземцям підписували контракти із Збройними силами України.