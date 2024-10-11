Мобілізація під час війни - ТЦК назвли альтернативу

Альтернатива мобілізації — які переваги є під час війни
Альтернативою службі у Збройних силах України за мобілізацією є підписання контракту. Військові, які служать за контрактом, мають кілька переваг — зокрема, самі можуть обирати місце своєї служби.
Про це розповів начальник відділу рекрутингу та комплектування Закарпатського ОТЦК та СП Сергій Шахлевіч.
Альтернатива мобілізації
Під час повномасштабної війни традиційна альтернативна служба замість служби у ЗСУ скасована, та все ж існує альтернатива мобілізації за повісткою.
Йдеться про контрактну службу у Збройних силах України. Вона навіть надає певні переваги військовослужбовцю, порівняно із службою за мобілізацією.
Головна перевага контрактної служби
За словами Сергія Шахлевіча, головною перевагою контрактника є можливість змінювати свою військово-облікову спеціальність та місце для служби.
"Ті, хто не чекає повістки, самі можуть обирати військову частину, яка подобається. Адже військова служба по мобілізації, де є державний розподіл, такого запропонувати не може. Контрактники не тільки обирають стабільне грошове забезпечення, і забезпечення всім необхідним", — підкреслив представник ТЦК.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто може підписати контракт із ЗСУ під час воєнного стану.
Додамо, у жовтні Верховна Рада дозволила іноземцям підписували контракти із Збройними силами України.
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