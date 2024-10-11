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Альтернатива мобилизации — какие преимущества есть во время войны

11 октября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация во время войны - ТЦК назвал альтернативу
Украинские военные-контрактники. Фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Альтернативой службе в Вооруженных Силах Украины по мобилизации является подписание контракта. У военных, которые служат по контракту, есть несколько преимуществ — в частности, сами могут выбирать место своей службы.

Об этом рассказал начальник отдела рекрутинга и комплектования Закарпатского ОТЦК и СП Сергей Шахлевич.

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Альтернатива мобилизации

Во время полномасштабной войны традиционная альтернативная служба вместо службы в ВСУ отменена, но существует альтернатива мобилизации по повестке.

Речь идет о контрактной службе в Вооруженных силах Украины. Она даже предоставляет определенные преимущества военнослужащему по сравнению со службой по мобилизации.

Главное преимущество контрактной службы

По словам Сергея Шахлевича, главным преимуществом контрактника есть возможность менять свою военно-учетную специальность и место для службы.

"Те, кто не ждет повестки, сами могут выбирать военную часть, которая нравится. Ведь военная служба по мобилизации, где есть государственное распределение, такого предложить не может. Контрактники не только выбирают стабильное денежное довольствие, и обеспечение всем необходимым", — подчеркнул представитель. ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, кто может подписать контракт с ВСУ во время военного положения.

В октябре Верховная Рада разрешила иностранцам подписывать контракты с Вооруженными силами Украины.

ВСУ мобилизация ТЦК и СП контракт военнослужащие

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