ТЦК устроили облаву на кафе и рестораны в нескольких городах Украины 11 октября

Рейд ТЦК в Киеве. Фото: соцсети

Вчера, 11 октября, вечером в Киеве, Днепре и Харькове и еще нескольких городах работники ТЦК вместе с полицией устроили рейды с проверками по клубам и ресторанам. Известно, что проверку устроили даже на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы".

Массовые рейды ТЦК 11 октября по развлекательным заведениям

Пользователи соцсетей вчера, 11 октября, из разных городов публиковали видео, как десятки работников ТЦК вместе с полицией посетили местные клубы, рестораны, спортзалы и бары с проверкой.

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Проверки проводились в Киеве, Белой Церкви, Днепре, Харькове, Хмельницком и Львове.

Сообщения в соцсетях. Фото: скриншот

Интересно, что представители ТЦК посещали элитные заведения в городах. Однако, по сообщениям в соцсетях, владельцы якобы раньше знали о визите, поэтому большинство мужчин сбежали к приходу военных.

ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Также вчера в Киеве возле Дворца спорта после концерта "Океана Эльзы" посетителей ждали работники ТЦК и полицейские. У мужчин проверяли документы, некоторых задержала полиция.

На некоторых кадрах видно, как работники ТЦК запихивают мужчину в бус.

Пока официальных комментариев от областных ТЦК не было.

Напомним, в Украине продолжается ряд судов из-за отказа мужчин мобилизоваться и игнорирование повесток в ТЦК. Так в Ровенской области недавно суд вынес приговор одному из таких нарушителей.

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