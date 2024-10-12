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Океан Ельзи обвинили в сотрудничестве с ТЦК — реакция украинцев и продажа билетов

12 октября 2024 10:02
Виталий Ковальчук - Редактор
Группе Океан Ельзи приписывают сотрудничество с ТЦК и полицией — реакция соцсетей
Фрагмент с видео под столичным "Палацом спорту". Скриншот: YouTube/tsn
Виталий Ковальчук - Редактор

В пятницу, 11 октября, группа "Океан Ельзи" отыграла первый из пяти концертов в столичном "Палаці спорту". Они посвящены 30-летию музыкального коллектива. На фоне рейда ТЦК и полиции после шоу и задержания некоторых мужчин после проверки документов рокеры оказались в эпицентре внимания. 

Новини.LIVE расскажет о реакции украинцев, а также старте массовой продажи билетов на следующие концерты.

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Ситуация вокруг "Океану Ельзи" после рейда ТЦК

После концерта группы "Океан Ельзи" посетителей ждали более полусотни работников ТЦК и полиции. В сети появились десятки видео задержания мужчин, у которых были проблемы с учетными документами, или же они отказывались их показать. Также рейды прошли в элитных ресторанах, клубах столицы и других городах Украины.

Впрочем, шоу рокеров стало самым массовым событием, на которое пришло более 8000 зрителей. Именно поэтому ситуация возле "Палацу спорту" вызвала активное обсуждение в сети. Участники группы "Океан Ельзи" обвиняются в сотрудничестве с ТЦК.

  • ТЦК в гримерке тоже побывали, "элиты" ли это не касается? Позор, Вакарчук.
  • Не ожидал от вас такого... Без слов.
  • Уже не пойдем на ваш концерт. И не очень-то хотелось.
  • После вашего концерта ждет полиция. Почему об этом не сообщили?
  • Сходили называется с парнем на концерт, столько эмоций думала не усну. Теперь меня действительно ждет бессонная ночь под ТЦК.
Некоторые комментарии под сообщением Океана Эльзы
Некоторые комментарии под последним публикацией "Океану Ельзи" в соцсетях. Скриншот: Instagram/okeanelzy_official

Некоторые фанаты встали на защиту рокеров. Мол, работники ТЦК и полиции посещают не только концерты.

  • Неужели никто не понимает, что Святослав и его команда здесь ни при чем?
  • Каждый день возле метро ТЦК встречает мужчин. Почему метрополитену никто же не жалуется? В транспорте ТЦК тоже самое делает. В транспортные компании почему-то тоже не жалуются. Возле торгово-развлекательных центров (ТРЦ) ТЦК ежедневно бродят. К владельцам ТРЦ тоже никто не обращается. А концерт "Океан Эльзы" чем отличается от других мест?

Ни менеджмент группы, ни фронтмен Святослав Вакарчук (являющийся военнослужащим ВСУ) не комментировали ситуацию у концертной площадки.

В то же время, на фоне обсуждения рейда ТЦК и полиции зрители, которые планировали посетить другие четыре шоу, начали массово продавать билеты. Спрос в сети огромный. Лишь на платформе OLX более 200 объявлений. Также множество предложений есть в соцсетях.

В большинстве объявлений украинцы указывают, что не могут пойти на концерты по личным причинам. Чтобы продать билеты про ТЦК не вспоминают. Впрочем, резкий старт продаж уже купленных билетов и реакция общества говорят сами за себя.

Билеты Океан Эльзы
Продажа билетов на концерты группы "Океан Ельзи". Скриншот: OLX

Напомним, ранее мы рассказывали, что представители ТЦК провели рейды по ресторанам и клубам в нескольких городах. Также мы писали, что блоггер Екатерина Остапчук возмутилась на журналистку из-за статьи о себе.

концерт соцсети украинские звезды мобилизация ТЦК и СП "Океан Эльзы"

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