Океан Эльзы и ТЦК — в военкомате прокомментировали скандальный рейд после концерта во Дворце спорта

Облава на мужчин после концерта "Океана Эльзы" — в ТЦК впервые прокомментировали
Конфликтов с работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время рейда у Дворца спорта в Киеве не было. Задержание мужчин производили полицейские.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского ТЦК и СП в ответе на запрос Укринформа.
Что говорят в ТЦК о скандальном рейде
В военкомате отмечают, что меры оповещения и проверки военно-учетных документов в Киеве продолжаются непрерывно с момента введения Закона Украины о мобилизации в связи с военным положением.
Отвечая на вопрос об информации, обнародованной в СМИ о рейде, проведенном ТЦК возле Дворца спорта после концерта "Океана Эльзы" 11 октября, в пресс-службе уточнили, что задержание граждан, нарушивших нормы закона, производилось сотрудниками Национальной полиции Украины.
"Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих ТЦК зафиксировано не было", — говорится в сообщении.
Напомним, 11 октября группа "Океан Эльзы" отыграла первый из пяти концертов в столичном Дворце спорта. Они посвящены 30-летию музыкального коллектива. Во время рейда ТЦК и полиции после концерта были задержаны некоторые мужчины, а рокеры оказались в эпицентре внимания.
Рейд ТЦК вызвал бурную реакцию — люди начали массово сдавать билеты на следующие шоу группы и обвинили Святослава Вакарчука в сотрудничестве с военными.
Второй концерт лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук начал с патриотической речи. Хотя прямо и не упоминал ситуацию с ТЦК, которая произошла после первого концерта.
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