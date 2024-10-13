Океан Эльзы и ТЦК — в военкомате прокомментировали скандальный рейд после концерта во Дворце спорта

Работник ТЦК проверяет документы у мужчины. Фото: скриншот

Конфликтов с работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время рейда у Дворца спорта в Киеве не было. Задержание мужчин производили полицейские.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского ТЦК и СП в ответе на запрос Укринформа.

Читайте также:

Что говорят в ТЦК о скандальном рейде

В военкомате отмечают, что меры оповещения и проверки военно-учетных документов в Киеве продолжаются непрерывно с момента введения Закона Украины о мобилизации в связи с военным положением.

Отвечая на вопрос об информации, обнародованной в СМИ о рейде, проведенном ТЦК возле Дворца спорта после концерта "Океана Эльзы" 11 октября, в пресс-службе уточнили, что задержание граждан, нарушивших нормы закона, производилось сотрудниками Национальной полиции Украины.

"Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих ТЦК зафиксировано не было", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября группа "Океан Эльзы" отыграла первый из пяти концертов в столичном Дворце спорта. Они посвящены 30-летию музыкального коллектива. Во время рейда ТЦК и полиции после концерта были задержаны некоторые мужчины, а рокеры оказались в эпицентре внимания.

Рейд ТЦК вызвал бурную реакцию — люди начали массово сдавать билеты на следующие шоу группы и обвинили Святослава Вакарчука в сотрудничестве с военными.

Второй концерт лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук начал с патриотической речи. Хотя прямо и не упоминал ситуацию с ТЦК, которая произошла после первого концерта.