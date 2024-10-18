Могут ли дать повестку тем, кто обновил данные — объяснение юриста

Как выглядит повестка | Фото: из открытых источников

Массовые рейды ТЦК по Украине всколыхнули волну обсуждения, мнения по поводу поведения работников ТЦК и мужчин разнятся. Все зависит от позиции того или иного человека в отношении мобилизационного процесса. Меньше волнуются те, кто обновил данные, как того требовал закон.

Что могут вручить работники ТЦК таким лицам во время очередной проверки документов, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

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"Что касается военнообязанных, которые обновили свои данные, то, скорее всего, они получают направление на ВВК", — сказала юрист.

Такой документ они могут получить не только из рук работников ТЦК, но и по почте. Повестка для уточнения данных или направления на ВВК может быть отправлена рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении.

Документ придет на тот адрес, который указал мужчина во время последнего обновления данных.

Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве состоялся рейд ТЦК после концерта "Океана Эльзы". Некоторых мужчин задержали.

Рейд ТЦК вызвал бурную реакцию — люди начали массово сдавать билеты на следующие шоу группы и обвинили Святослава Вакарчука в сотрудничестве с военными.