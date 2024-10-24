Військові пенсії — хто отримає виплату у 50% від грошового забезпечення

Українські військові. Фото: GeneralStaff

В Україні на розмір пенсії військовослужбовців на особливих умовах впливає низка факторів. Експерти розповіли про деталі нарахування виплат та хто має право на пенсію у 50% від грошового забезпечення і вище.

Про це повідомила адвокатка ГО "Юридична сотня" Ірина Дмитренко.

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Від чого залежатиме розмір майбутньої пенсії бійців

За словами правозахисниці, розмір майбутньої пенсії бійців залежить від кількох факторів. Зокрема, впливає статус самого військового — проходить службу чи звільнився.

Також важливим нюансом є те, як довго служив громадянин. Під час розрахунку пенсії звертають увагу на наявність інвалідності та її причинного зв'язку. Має значення і вік військового.

Серед критеріїв — військова вислуга та розмір грошового забезпечення, яке військовослужбовець отримував за останньою обійманою посадою.

З огляду на це, можуть призначити:

військову пенсію за нормами закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб";

дострокову цивільну пенсію за віком за нормами закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне забезпечення".

Хто отримає пенсію у 50% від зарплати і вище

Як зазначає експертка, боєць може отримати пенсійну виплату у 50% від заробітної плати і вище за останньою займаною посадою. Йдеться про пенсію за вислугу років. Її, зокрема, призначають особам, у яких є календарна вислуга 20 років і більше.

Проте якщо у громадянина більше 20 років вислуги, то йому за кожен додатковий рік доплюсують по 3% відповідної суми грошового забезпечення.

У разі отримання пенсії зі змішаним стажем, коли з 20 років стажу — частина є військовою вислугою, то розмір становитиме 50% за 25 років страхового стажу. При цьому за кожен повний рік стажу, що перевищить цю кількість років, додатково нарахують 1% сум грошового забезпечення.

Йдеться про суму окладу бійця, багатотисячні додаткові доплати не беруть до уваги під час розрахунку розміру майбутньої пенсії, адже такі доплати непостійні і залежать від того, які завдання виконує військовий.

Мінімальний розмір грошового забезпечення у 2024 році — 20,13 тис. гривень. Тобто майбутня пенсія точно не буде нижчою за 10 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, військовослужбовці мають право на пенсію на особливих умовах. Експерти розповіли, що багатотисячні додаткові доплати для бійців (30, 50 і 100 тис. грн) не беруть до уваги.

Також ми писали, що в Україні більшість українських громадян отримують пенсії, що не перевищують 10 тис. гривень. Проте існують категорії громадян, які на законодавчому рівні мають право на найвищі виплати.