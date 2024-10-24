Военные пенсии — кто получит выплату в 50% от денежного довольствия

Украинские военные. Фото: GeneralStaff

В Украине на размер пенсии военнослужащих на особых условиях влияет ряд факторов. Эксперты рассказали о деталях начисления выплат и кто имеет право на пенсию в 50% от денежного довольствия и выше.

Об этом сообщила адвокат ОО "Юридическая сотня" Ирина Дмитренко.

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От чего будет зависеть размер будущей пенсии бойцов

По словам правозащитницы, размер предстоящей пенсии бойцов зависит от нескольких факторов. В частности, влияет статус самого военного — проходит службу или уволился.

Также важным нюансом есть то, как долго служил гражданин. При расчете пенсии обращают внимание на наличие инвалидности и ее причинной связи. Имеет значение и возраст военного.

Среди критериев — военная выслуга и размер денежного довольствия, которое военнослужащий получал на последней занимаемой должности.

Учитывая это, могут назначить:

военную пенсию по нормам закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц";

досрочную гражданскую пенсию по возрасту по нормам закона "Об общеобязательном государственном пенсионном обеспечении".

Кто получит пенсию в 50% от зарплаты и выше

Как отмечает эксперт, боец может получить пенсионную выплату в 50% от заработной платы и выше по последней занимаемой должности. Речь идет о пенсии за выслугу лет. Ее, в частности, назначают лицам, имеющим календарную выслугу 20 лет и старше.

Однако, если у гражданина более 20 лет выслуги, то ему за каждый дополнительный год доплюсуют по 3% соответствующей суммы денежного довольствия.

В случае получения пенсии со смешанным стажем, когда с 20 лет стажа часть является военной выслугой, то размер будет составлять 50% за 25 лет страхового стажа. При этом за каждый полный год стажа, что превысит это количество лет, дополнительно начислят 1% сумм денежного довольствия.

Речь идет о сумме оклада бойца, многотысячные дополнительные доплаты не учитываются при расчете размера будущей пенсии, ведь такие доплаты непостоянны и зависят от того, какие задачи выполняет военный.

Минимальный размер денежного довольствия в 2024 году — 20,13 тыс. гривен. То есть будущая пенсия точно не будет ниже 10 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, военнослужащие имеют право на пенсию на особых условиях. Эксперты рассказали, что многотысячные дополнительные доплаты для бойцов (30, 50 и 100 тыс. грн) не принимают во внимание.

Также мы писали, что в Украине большинство украинских граждан получают пенсии, не превышающие 10 тыс. гривен. Однако существуют категории граждан, которые на законодательном уровне имеют право на самые высокие выплаты.