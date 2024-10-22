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Винагороди до 100 тис. грн — як це вплине на пенсії бійців

22 жовтня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії бійців в Україні — чи впливає на розмір винагорода до 100 тис. грн
Українські військові. Фото: GeneralStaff
Ксенія Симонова - Редактор

Українські військовослужбовці мають право на пенсію на особливих умовах. Експерти розповіли, який має бути розмір майбутньої пенсії та від чого залежатиме.

Про це повідомила адвокатка ГО "Юридична сотня" Ірина Дмитренко.

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Особливості призначення пенсій для військових

За словами експертки, в країні пенсії за вислугу років призначають особам, у яких є календарна вислуга мінімум 20 років у розмірі 50% від суми грошового забезпечення за останньою займаною посадою.

У разі, якщо у громадянина більше 20 років вислуги, тоді за кожен додатковий рік доплюсовують по 3% від грошового забезпечення.

У випадку, якщо людина отримує пенсію зі змішаним стажем, де з 20 років страхового стажу половина є військовою вислугою, то в такому разі пенсія дорівнюватиме 50% за 25 років стажу. Надалі за кожен повний рік страхового стажу більше 25 років будуть доплюсовувати по 1% від розміру грошового забезпечення.

Чи враховують у майбутню пенсію додаткову винагороду

Юристка розповіла, що багатотисячні додаткові доплати для бійців (30, 50 і 100 тис. грн) не беруть до уваги під час розрахунку розміру майбутньої пенсії, оскільки виплата непостійна, а залежить від того, які завдання виконує військовий.

Через це доплати, які передбачені урядовою постановою №168, взагалі не мають жодного значення для розміру пенсійної виплати.

Що ще впливає на розмір пенсії бійця

Експерт зауважила, що загальний розмір пенсії військового залежить від грошового забезпечення, яке отримував за останньою обійманою посадою і для розрахунку суми беруть не всі його складові, а тільки ті, які є постійними і щомісячними (оклад).

Таким чином, фіндопомогу на оздоровлення чи допомогу для вирішення соціально-побутових питань, не враховують під час обрахунку пенсії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, навіть якщо українці не мають достатнього страхового стажу для виходу на пенсію за віком, вони все одно можуть розраховувати на допомогу від держави. Соцпенсія є важливою формою підтримки для тих, хто не мав можливості працювати або не накопичив необхідного трудового стажу.

Також ми писали, що в Україні наступного року відбудуться два етапи підвищення пенсій для громадян. У березні очікується індексація виплат, а влітку певні категорії пенсіонерів отримають збільшення пенсійних виплат. Проте ці зміни стануть можливими лише після внесення відповідних коректив до законодавства.

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