Пенсии бойцов в Украине — влияет ли на размер вознаграждение до 100 тыс. грн

Украинские военные. Фото: GeneralStaff

Украинские военнослужащие имеют право на пенсию на особых условиях. Эксперты рассказали, каков должен быть размер будущей пенсии и от чего будет зависеть.

Об этом сообщила адвокат ОО "Юридическая сотня" Ирина Дмитренко.

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Особенности назначения пенсий для военных

По словам эксперта, в стране пенсии за выслугу лет назначают лицам, у которых есть календарная выслуга минимум 20 лет в размере 50% от суммы денежного довольствия по последней занимаемой должности.

В случае, если у гражданина больше 20 лет выслуги, тогда к каждому дополнительному году доплюсовывают по 3% от денежного довольствия.

В случае, если человек получает пенсию со смешанным стажем, где с 20 лет страхового стажа половина является военной выслугой, то в таком случае пенсия будет равна 50% за 25 лет стажа. В дальнейшем за каждый полный год страхового стажа более 25 лет будут доплюсовывать по 1% от размера денежного довольствия.

Учитывают ли в будущую пенсию дополнительное вознаграждение

Юрист рассказала, что многотысячные дополнительные доплаты для бойцов (30, 50 и 100 тыс. грн) не принимают во внимание при расчете размера будущей пенсии, поскольку выплата непостоянна, а зависит от того, какие задачи выполняет военный.

Поэтому доплаты, предусмотренные правительственным постановлением №168, вообще не имеют никакого значения для размера пенсионной выплаты.

Что еще влияет на размер пенсии бойца

Эксперт отметила, что общий размер пенсии военного зависит от денежного довольствия, которое получал по последней занимаемой должности и для расчета суммы берут не все его составляющие, а только те, которые являются постоянными и ежемесячными (оклад).

Таким образом, финпомощь на оздоровление или помощь для решения социально-бытовых вопросов не учитывается при исчислении пенсии.

Что еще стоит знать

Напомним, даже если у украинцев нет достаточного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту, они все равно могут рассчитывать на помощь от государства. Соцпенсия является важной формой поддержки для тех, кто не имел возможности работать или не накопил необходимый трудовой стаж.

Также мы писали, что в Украине в следующем году состоится два этапа повышения пенсий для граждан. В марте ожидается индексация выплат, а летом определенные категории пенсионеров получат увеличение пенсионных выплат. Однако эти изменения станут возможны только после внесения соответствующих корректив в законодательство.