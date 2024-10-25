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Кто из военных получает наибольшие доплаты во время войны

25 октября 2024 05:58
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Доплаты военным во время боевых действий – наибольшие доплаты
Украинские военные во время выполнения боевого задания. Фото: "РБК-Україна"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают дополнительные доплаты за выполнение боевых задач в составе своих подразделений. Самая высокая — до 100 тысяч гривен в месяц — доплата за выполнение боевых задач на линии столкновения.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Кроме ежемесячной зарплаты, военнослужащие могут получать дополнительные доплаты, превышающие размер зарплаты.

Так, за выполнение задач по всестороннему обеспечению, выполняемых в районах ведения военных (боевых) действий, военный должен получать ежемесячную доплату в размере 30 тысяч гривен.

Доплата за боевые задания на линии фронта

Если же военнослужащий выполняет боевые задания на линии столкновения в составе воинской части первого эшелона, то доплата вырастает в несколько раз.

В случае, если эта задача продлится полный календарный месяц — полная доплата к зарплате военнослужащего составит 100 тысяч гривен.

Напомним, мы писали о том, какие зарплаты получат военнослужащие Вооруженных сил Украины с 1 ноября 2024 года.

Также мы сообщали о том, что денежное довольствие военнослужащих ВСУ делится на основные и дополнительные выплаты. А дополнительные, в свою очередь, на постоянные, выплачиваемые ежемесячно, и единовременные вознаграждения и помощь.

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