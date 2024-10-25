Доплаты военным во время боевых действий – наибольшие доплаты

Кто из военных получает наибольшие доплаты во время войны
Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают дополнительные доплаты за выполнение боевых задач в составе своих подразделений. Самая высокая — до 100 тысяч гривен в месяц — доплата за выполнение боевых задач на линии столкновения.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Доплата за боевые задания
Кроме ежемесячной зарплаты, военнослужащие могут получать дополнительные доплаты, превышающие размер зарплаты.
Так, за выполнение задач по всестороннему обеспечению, выполняемых в районах ведения военных (боевых) действий, военный должен получать ежемесячную доплату в размере 30 тысяч гривен.
Доплата за боевые задания на линии фронта
Если же военнослужащий выполняет боевые задания на линии столкновения в составе воинской части первого эшелона, то доплата вырастает в несколько раз.
В случае, если эта задача продлится полный календарный месяц — полная доплата к зарплате военнослужащего составит 100 тысяч гривен.
Напомним, мы писали о том, какие зарплаты получат военнослужащие Вооруженных сил Украины с 1 ноября 2024 года.
Также мы сообщали о том, что денежное довольствие военнослужащих ВСУ делится на основные и дополнительные выплаты. А дополнительные, в свою очередь, на постоянные, выплачиваемые ежемесячно, и единовременные вознаграждения и помощь.
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