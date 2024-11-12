Какое имущество уклонистов не смогут конфисковать и почему переоформление на жену не спасет

Конфискация за долги — какое имущество уклонистов в безопасности
Должникам в Украине грозит блокировка банковских счетов, принудительное взыскание средств и конфискация имущества. В случае неуплаты штрафов уклонисти, как и любые должники, могут потерять жилье, автомобили, вещи личного потребления и т.д. Правда, на определенное имущество запрещено накладывать арест.
Об этом рассказала пресс-служба Южного межрегионального управления Министерства юстиции.
Какое имущество уклонистов не могут конфисковать
Чтобы пришлось применять арест имущества должника, сумма взыскания по исполнительному производству должна превышать 20 минимальных зарплат. По состоянию на ноябрь 2024 года речь идет о 160 000 грн. Так что пока долг не превысит эту сумму, будут блокировать банковские карты. А потом придется принять меры по покрытию задолженности за счет другого имущества.
Украинцам не стоит беспокоиться за определенные личные вещи. Они останутся в собственности уклонистов, поскольку их запрещено конфисковывать. Речь идет о:
- вещах индивидуального повседневного использования (обувь, одежда);
- предметах ежедневного бытового потребления (посуда, постельное белье, средства гигиены);
- лекарственныих средствах, необходимых по медицинским показаниям;
- мебели (по одному предмету на каждого члена семьи, стол и шкаф — в одном экземпляре);
- одном холодильнике, телевизоре и персональном компьютере;
- одном смартфоне на каждого человека в семье;
- запасе питьевой воды, продуктах питания (в расчете на три месяца);
- деньгах, необходимых для покупки продуктов и воды (из расчета трехкратного размера минимальной заработной платы — 24 000 грн);
- вещах для отправки религиозных культов и ритуальных обрядов;
- имуществе, необходимом для профессиональных занятий, если это единственный источник дохода;
- орудии личного кустарного и ремесленного труда;
- книгах;
- топливе, необходимом для ежедневного приготовления пищи и утепления помещения (в течение отопительного сезона);
- животных, если их использование не связано с предпринимательской деятельностью (по единице скота, две пары кроликов, пять штук птицы, корм для содержания);
- семенах и несобранном урожае (кроме земельных участков, на которые наложено взыскание);
- сельскохозяйственном инвентаре;
- вспомогательных средствах реабилитации;
- автомобиле, которым обеспечили человека с инвалидностью бесплатно или на льготных условиях по медицинским показаниям;
- призах, наградах, почетных и памятных знаках.
Так что полностью без имущества должника-уклониста не оставят. Если некоторые личные вещи конфискуют, их выставят на продажу на государственном онлайн-аукционе "СETAM". Из вырученной после продажи имущества суммы высчитают размер штрафа, а остальное вернут бывшему владельцу.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцы могут получить имущество по наследству. Но не надо радоваться раньше времени, ведь иногда случаются неожиданные ситуации. К примеру, вместе с материальными ценностями есть шанс унаследовать долги.
Также мы писали, что некоторые украинцы не платят налоги, не представляют декларации, не ведут предпринимательскую деятельность в соответствии с законом. Это является причиной взыскания средств с недобросовестных плательщиков без решения суда.
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