Какое имущество уклонистов не смогут конфисковать и почему переоформление на жену не спасет

Кошелек с деньгами и картами. Фото: Pexels

Должникам в Украине грозит блокировка банковских счетов, принудительное взыскание средств и конфискация имущества. В случае неуплаты штрафов уклонисти, как и любые должники, могут потерять жилье, автомобили, вещи личного потребления и т.д. Правда, на определенное имущество запрещено накладывать арест.

Об этом рассказала пресс-служба Южного межрегионального управления Министерства юстиции.

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Какое имущество уклонистов не могут конфисковать

Чтобы пришлось применять арест имущества должника, сумма взыскания по исполнительному производству должна превышать 20 минимальных зарплат. По состоянию на ноябрь 2024 года речь идет о 160 000 грн. Так что пока долг не превысит эту сумму, будут блокировать банковские карты. А потом придется принять меры по покрытию задолженности за счет другого имущества.

Украинцам не стоит беспокоиться за определенные личные вещи. Они останутся в собственности уклонистов, поскольку их запрещено конфисковывать. Речь идет о:

вещах индивидуального повседневного использования (обувь, одежда);

предметах ежедневного бытового потребления (посуда, постельное белье, средства гигиены);

лекарственныих средствах, необходимых по медицинским показаниям;

мебели (по одному предмету на каждого члена семьи, стол и шкаф — в одном экземпляре);

одном холодильнике, телевизоре и персональном компьютере;

одном смартфоне на каждого человека в семье;

запасе питьевой воды, продуктах питания (в расчете на три месяца);

деньгах, необходимых для покупки продуктов и воды (из расчета трехкратного размера минимальной заработной платы — 24 000 грн);

вещах для отправки религиозных культов и ритуальных обрядов;

имуществе, необходимом для профессиональных занятий, если это единственный источник дохода;

орудии личного кустарного и ремесленного труда;

книгах;

топливе, необходимом для ежедневного приготовления пищи и утепления помещения (в течение отопительного сезона);

животных, если их использование не связано с предпринимательской деятельностью (по единице скота, две пары кроликов, пять штук птицы, корм для содержания);

семенах и несобранном урожае (кроме земельных участков, на которые наложено взыскание);

сельскохозяйственном инвентаре;

вспомогательных средствах реабилитации;

автомобиле, которым обеспечили человека с инвалидностью бесплатно или на льготных условиях по медицинским показаниям;

призах, наградах, почетных и памятных знаках.

Так что полностью без имущества должника-уклониста не оставят. Если некоторые личные вещи конфискуют, их выставят на продажу на государственном онлайн-аукционе "СETAM". Из вырученной после продажи имущества суммы высчитают размер штрафа, а остальное вернут бывшему владельцу.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут получить имущество по наследству. Но не надо радоваться раньше времени, ведь иногда случаются неожиданные ситуации. К примеру, вместе с материальными ценностями есть шанс унаследовать долги.

Также мы писали, что некоторые украинцы не платят налоги, не представляют декларации, не ведут предпринимательскую деятельность в соответствии с законом. Это является причиной взыскания средств с недобросовестных плательщиков без решения суда.