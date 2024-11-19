Наказание за коммунальные долги — почему могут забрать недвижимость у украинцев

Девушка ищет деньги в кошельке. Фото: Pexels

Из-за военных действий и сложной экономической ситуации у некоторых граждан Украины могла возникнуть задолженность за коммунальные услуги. Если этим вопросом долго не заниматься, к потребителю могут быть применены определенные правовые санкции.

О том, могут ли у украинцев отобрать квартиру по долгам, рассказывают Новини.LIVE.

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Почему долги лучше не накапливать

В соответствии с Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах", предоставление таких услуг осуществляется исключительно на основе договоров между потребителем и поставщиком. Оплата рассчитывается на базе этих документов, и даже во время военного положения граждане должны платить по счетам.

Если возникла задолженность, потребителю может быть предложена ее реструктуризация. Это означает, что сумму долга разделяют на части, которые необходимо уплатить в течение определенного периода, но не более пяти лет.

В случае отказа или невозможности договориться, поставщик услуг имеет право обратиться в суд. В таком случае к должнику могут использовать следующие механизмы:

Блокировку банковских счетов: средства на счетах могут быть списаны на погашение задолженности. Арест имущества: должник рискует лишиться права пользоваться или распоряжаться своим имуществом (продавать, дарить, сдавать в аренду и т.п.). Конфискацию имущества: изъятие недвижимости возможно, если сумма долга превышает 160 тысяч гривен (20 минимальных зарплат).

В каких случаях недвижимое имущество запрещено конфисковать

Если в недвижимости проживают несовершеннолетние или люди с инвалидностью, для ее продажи или выселения требуется разрешение органов опеки и попечительства или решения суда. Также конфискация запрещена:

Если долг меньше 20 минимальных зарплат. Если есть другие источники покрытия задолженности, например, движимое имущество или деньги.

В общем, подобные случаи достаточно единичны, поскольку долг должен быть пропорционален стоимости недвижимости. Однако, если сумма долга действительно велика, и она приближается к рыночной цене жилья, риск его отчуждения существенно возрастает.

Ранее мы писали, что собственники недвижимости должны декларировать доходы от сдачи жилья в аренду. Сокрытие таких доходов может рассматриваться как уклонение от уплаты налогов.

Также мы рассказывали, что некоторым украинцам нужно платить налог за "лишние квадраты". Однако это правило применяется не ко всем категориям граждан.