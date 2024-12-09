Имущество юридических лиц смогут конфисковать — какие изменения приняла Верховная Рада

Имущество юрлиц смогут конфисковать — перечень оснований
Власти Украины продолжают совершенствовать законодательство для усиления борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями. Новый законопроект изменяет правила применения специальной конфискации, что позволит более эффективно влиять на юридических лиц, причастных к преступлениям.
О том, какое наказание теперь могут получить юридические лица, говорится на сайте Верховной Рады Украины.
Какие изменения предполагает законопроект
Верховная Рада 4 декабря приняла законопроект №11443, изменяющий Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс. Основные положения касаются введения специальной конфискации в отношении юридических лиц:
- Специальная конфискация теперь может применяться к имуществу юридического лица на основании судебного решения, если к нему применяются уголовно-правовые меры.
- Если имущество было преобразовано (продано или обменено), конфискуется новое имущество или сумма, соответствующая его стоимости.
- Даже если имущество невозможно изъять (через продажу, использование или другим причинам), суд может обязать уплатить его стоимость.
Кого касаются изменения
К должностным лицам теперь также относятся чиновники иностранных государств, международных организаций, международных судов и парламентских ассамблей. Имущество юридического лица может быть конфисковано только в случае совершения умышленного преступления или опасного действия, определенного Особенной частью Уголовного кодекса.
Закон уточняет, что юридические лица не могут нести классическую уголовную ответственность. Однако к ним могут применяться уголовно-правовые меры, независимо от того, привлечено ли к ответственности конкретное физическое лицо.
Таким образом, этот закон расширяет список правовых инструментов для борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией, позволяя привлечь к ответственности не только физических, но и юридических лиц.
Ранее мы писали, что Украине должникам могут заблокировать счета, принудительно взыскать средства и конфисковать имущество. Уклонение от уплаты штрафов может привести к потере жилья, автомобилей или личных вещей, хотя некоторые виды имущества остаются защищенными от ареста.
Также мы рассказывали, что резидент Украины подписал закон, существенно увеличивающий налоги для граждан и бизнеса. Этот шаг уже назвали историческим из-за масштаба введенных изменений.
Читайте Новини.LIVE!