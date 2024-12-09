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Имущество юрлиц смогут конфисковать — перечень оснований

9 декабря 2024 10:27
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Имущество юридических лиц смогут конфисковать — какие изменения приняла Верховная Рада
Судья держит Уголовный кодекс Украины. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Власти Украины продолжают совершенствовать законодательство для усиления борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями. Новый законопроект изменяет правила применения специальной конфискации, что позволит более эффективно влиять на юридических лиц, причастных к преступлениям.

О том, какое наказание теперь могут получить юридические лица, говорится на сайте Верховной Рады Украины.

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Какие изменения предполагает законопроект

Верховная Рада 4 декабря приняла законопроект №11443, изменяющий Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс. Основные положения касаются введения специальной конфискации в отношении юридических лиц:

  1. Специальная конфискация теперь может применяться к имуществу юридического лица на основании судебного решения, если к нему применяются уголовно-правовые меры.
  2. Если имущество было преобразовано (продано или обменено), конфискуется новое имущество или сумма, соответствующая его стоимости.
  3. Даже если имущество невозможно изъять (через продажу, использование или другим причинам), суд может обязать уплатить его стоимость.

Кого касаются изменения

К должностным лицам теперь также относятся чиновники иностранных государств, международных организаций, международных судов и парламентских ассамблей. Имущество юридического лица может быть конфисковано только в случае совершения умышленного преступления или опасного действия, определенного Особенной частью Уголовного кодекса.

Закон уточняет, что юридические лица не могут нести классическую уголовную ответственность. Однако к ним могут применяться уголовно-правовые меры, независимо от того, привлечено ли к ответственности конкретное физическое лицо.

Таким образом, этот закон расширяет список правовых инструментов для борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией, позволяя привлечь к ответственности не только физических, но и юридических лиц.

Ранее мы писали, что Украине должникам могут заблокировать счета, принудительно взыскать средства и конфисковать имущество. Уклонение от уплаты штрафов может привести к потере жилья, автомобилей или личных вещей, хотя некоторые виды имущества остаются защищенными от ареста.

Также мы рассказывали, что резидент Украины подписал закон, существенно увеличивающий налоги для граждан и бизнеса. Этот шаг уже назвали историческим из-за масштаба введенных изменений.

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