Почему в Украине наследство может перейти государству

Человек подписывает документы. Фото: Freepik

При жизни украинцы могут накопить немалое состояние и обычно, после их смерти, это имущество переходит их детям или другим близким родственникам. Однако возникает вопрос, что делать, если потомки отсутствуют или никто не принял наследство.

О том, что происходит с наследием, которое никто не принял, объяснили в Главном управлении госгеокадастра в Одесской области.

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Если у наследодателя нет наследников, они отстранены от права наследования, отказались от наследства или не приняли его, местные власти должны обратиться в суд, чтобы признать наследство выморочным. В случае с недвижимым имуществом заявление подается по месту его расположения.

Подать заявление в суд могут не только органы местного самоуправления, но и кредиторы умершего. Если по наследству есть земельные участки сельскохозяйственного назначения, такое право имеют также соседи-землевладельцы или землепользователи близлежащих участков.

Если в составе наследства находится движимое имущество (например, мебель или бытовая техника), которое находится в недвижимости, оно автоматически переходит в собственность общины вместе с недвижимым имуществом.

Когда и как можно подать заявление

Обращаться в суд можно не ранее чем через год после открытия наследства. В заявлении необходимо указать:

состав имущества;

время и место открытия наследства;

доказательства, подтверждающие принадлежность имущества наследодателю;

обоснованную информацию об отсутствии наследников или их отстранении от права наследования.

Заявление рассматривается в порядке отдельного производства, обязательно с участием заявителя, представителей местных органов самоуправления и заинтересованных лиц.

Что происходит с имуществом после признания наследства выморочным

После положительного решения суда имущество переходит в собственность территориального общества. При этом община обязана погасить долги наследодателя, если такие претензии поданы в установленном порядке.

Если имущество распределяется между несколькими общинами, долги погашаются пропорционально полученным активам. К моменту признания наследства выморочным, его охраняют согласно законодательству. Это необходимо для обеспечения правомерного распределения имущества и защиты интересов как общины, так и кредиторов наследодателя.

Ранее мы писали, что согласно законодательству Украины все имущество, приобретенное во время брака, считается общей собственностью супругов. В случае развода парам часто не удается достичь компромисса, поэтому раздел имущества может осуществляться даже после официального завершения брака.

Также мы рассказывали, что споры по наследству обычно сопровождаются сильными эмоциями и нередко становятся причиной разрыва родственных связей. Чаще эти конфликты возникают из-за отсутствия завещания или спора между наследниками.