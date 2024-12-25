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Не все делится поровну — что останется одному из супругов

25 декабря 2024 07:52
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Правила развода в Украине — какое имущество нельзя делить поровну
Люди на визит в адвоката. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В современном обществе все чаще можно встретить молодежь, которая подходят к браку с прагматичным настроением и учитывает разные варианты развития событий. Одним из лучших способов защиты собственных интересов является заключение брачного договора. При этом возникает вопрос, как делить имущество, если супруги контракт не подписывали.

О том, что не делится поровну между супругами при расторжении брака, рассказали в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

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Какое имущество не делят пополам при разводе

Развод – это процесс прекращения брачной связи. В ходе этого процесса решаются вопросы разделения имущества, опеки над детьми, алиментов и других важных аспектов. Однако довольно часто после расторжения брака вопрос раздела имущества вызывает споры между бывшими партнерами. И хотя многие считают, что имущество нужно разделять поровну, это касается далеко не всех активов семьи.

Согласно украинскому законодательству, имущество, приобретенное во время брака, является общей собственностью обоих супругов, даже если один из них не зарабатывал на его приобретение. Однако есть вещи, не подлежащие разделению. К такому имуществу относятся:

  • собственность, полученная в брак;
  • имущество, приобретенное через наследование или дарование;
  • жилье или земля, полученные в результате приватизации;
  • страховые выплаты за жизненное и медицинское страхование;
  • имущество, приобретенное за личные средства одного из супругов;
  • предметы индивидуального пользования, включая драгоценности (даже если они были куплены на общие средства);
  • компенсации за утрату или повреждение имущества, принадлежавшего одному из супругов, а также моральные компенсации;
  • премии и награды, полученные за личные заслуги (хотя суд может определить право на долю второго супруга, если доказано, что он способствовал их получению).

Также суд может признать личной собственностью имущество, которое один из супругов приобрел во время их отдельного проживания после фактического прекращения брачных отношений.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что наследие охватывает все имущество, права, обязательства и долги, принадлежавшие усопшему. Поэтому иногда следует отказаться от наследства, чтобы избежать проблем с кредиторами умершего родственника.

Также мы рассказывали, что обычно после смерти человека его имущество переходит к детям или другим близким. Но что происходит, если наследники отсутствуют или никто не желает принимать наследство.

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