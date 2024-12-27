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Наследуемая квартира — когда и как можно продать

27 декабря 2024 10:58
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Квартира в наследство – когда разрешено продавать недвижимость
Люди получают ключи от квартиры. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Часто после наследования квартиры или дома новые владельцы решают их продать. Чтобы избежать проблем с продажей унаследованного имущества, важно соблюдать все необходимые процедуры.

О том, когда можно продавать унаследованную недвижимость, какие документы нужны и придется ли платить налоги, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Когда можно продавать унаследованную недвижимость

После смерти родственника, если в завещании сказано, кому переходит имущество, наследник должен официально принять наследство и оформить право собственности на недвижимость.

Принять наследство следует в течение шести месяцев после смерти завещателя. Наследник подает заявление нотариусу, который открывает наследственное дело. На этом этапе продажа недвижимости еще не возможна. Для оформления права собственности на недвижимость нотариус должен получить следующие документы:

  • завещание;
  • свидетельство о смерти завещателя;
  • документ, подтверждающий родственную связь с умершим.

Если недвижимость наследует несколько человек, она делится между ними поровну или может быть заключено соглашение о компенсации. После шести месяцев наследник получает свидетельство о праве на наследство, подтверждающее его право владения имуществом. Теперь можно продавать, дарить или оставлять недвижимость.

Какие документы нужны для продажи наследуемой недвижимости

После регистрации права собственности, наследник может продавать недвижимость. Для этого необходимо подготовить следующие документы:

  • свидетельство о праве на наследство;
  • справка о зарегистрированных лицах в помещении;
  • паспорт собственника (если есть совладельцы, то и их паспорта);
  • разрешение органов опеки, если в помещении зарегистрированы несовершеннолетние.

Продавец также передает покупателю техническую документацию на объект и справку об оплате коммунальных услуг.

Какие налоги нужно заплатить

При продаже унаследованной недвижимости действуют льготные условия. Согласно Налоговому кодексу Украины, доход от продажи наследственной недвижимости не облагается налогом, независимо от срока владения. Это значит, что наследник может продать недвижимость сразу после оформления права собственности без уплаты налогов.

Но если за год продается более одного объекта недвижимости, на второй и последующие продажи распространяются общие нормы налогообложения. Первое соглашение за отчетный период не облагается налогом, а за последующие нужно будет уплатить проценты.

Ранее мы писали, что сегодня молодожены подходят к женитьбе прагматично, обдумывая возможные сценарии будущего. Все больше пар заключают брачные контракты для защиты своих интересов и избегания споров по разделу имущества.

Также мы рассказывали, что в Украине наследство можно оформить по закону или завещанию. Каждый из этих вариантов имеет свои особенности. Однако часто украинцы не знают о наследстве, что может привести к потере имущества.

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