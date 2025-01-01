Налог на недвижимость 2025 — какая максимальная ставка за квадратный метр

Купюра номиналом 100 грн в руке. Фото: УНИАН

Владельцы объектов жилой и нежилой недвижимости должны ежегодно уплачивать налог, идущий в местный бюджет. Некоторые категории украинцев освобождены от финансовой нагрузки. Чтобы вычислить ставку налога, необходимо знать процент от минимальной зарплаты, установленный органами местного самоуправления.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с налогом на недвижимость в 2025 году.

Читайте также:

Какая максимальная сумма налога в 2025 году

Базой налогообложения является общая площадь недвижимости. На правительственном портале сообщили, что нужно отнять от показателя то количество квадратных метров, на которое налоговое обязательство не распространяется. Например, для квартир это 60 кв.м, для жилых домов — 120 кв.м, для других типов жилой недвижимости — 180 кв.м.

"Ставка налога на недвижимость устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от типа объектов и их местонахождение в процентах к минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного года, и не может превышать 1,5% за 1 кв. метр", — говорится в сообщении.

Если говорить о 2025 году, то украинцы должны платить деньги за 2024-й. По состоянию на 1 января минимальная зарплата составляла 7 100 грн, следовательно, ставка за квадратный метр не может превышать 106,50 грн (7 100 * 1,5 %). Отмечаем, это максимальная сумма, а местные советы на свое усмотрение устанавливают процент.

Далее остается вычесть общую площадь объекта от 60 кв.м, если это квартира. Предположим, ваше жилье в Киеве имеет 70 кв.м, тогда налог нужно заплатить за 10 кв.м. Сумма будет составлять, в случае максимальной ставки, 1 065 грн (10 * 106,50).

Когда платить и какие штрафы

Контролирующий орган ежегодно отправляет украинцам уведомление-решение об уплате налога до 1 июля, а владельцы недвижимости должны выполнить обязательство в течение 60 дней с момента вручения налогового решения. Согласно статье 124 Налогового кодекса, если человек нарушил определенные сроки, то заплатит штраф в размере:

10% от суммы долга — просрочка до 30 календарных дней включительно;

20% от суммы долга — просрочка более 30 календарных дней.

Некоторые владельцы недвижимости освобождены от уплаты налога. Речь идет о лицах, чье жилье стало непригодным для проживания в результате военных действий, а также украинцев, владеющих объектами на временно оккупированных территориях.

Напомним, чтобы продать унаследованную квартиру, необходимо собрать пакет документов и правильно осуществить алгоритм действий. Следует иметь на руках свидетельство о праве на наследство, справку о зарегистрированных лицах, а также разрешение органов опеки в случае регистрации несовершеннолетних.

Также мы писали, что продажа квартиры сопровождается уплатой налогов. Ставка зависит от нескольких факторов, например, какая это сделка купли-продажи недвижимости в течение года. Плюс нужно учитывать количество лет, которое жилье находилось в собственности.