Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Недвижимость в 2025 году — что ждет покупателей и инвесторов arrow

Недвижимость в 2025 году — что ждет покупателей и инвесторов

4 января 2025 13:19
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Рынок недвижимости в 2025 году — что нужно знать покупателям
Панорама на Киев. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Рынок недвижимости в Украине переживает сложные времена из-за войны. Цены на жилье растут, спрос падает, а платежеспособность уменьшается. Это создает неопределенность для инвесторов.

О том, чего ждать от рынка недвижимости в 2025 году, в интервью Новини.LIVE объяснила эксперт Виктория Берещак.

Читайте также:

Что будет с рынком недвижимости в 2025 году

Обозреватель рынка отметила, что в 2025 году цены на первичном рынке могут вырасти на 15% при условии стабильной ситуации. Это обусловлено ростом стоимости строительных материалов на 45-47%, но спрос на недвижимость будет оставаться низким. Если ситуация стабилизируется, возможны небольшие колебания цен.

На вторичном рынке все будет зависеть от внутренней миграции. Крупные города могут увидеть повышение цен на жилье:

  • до 12% для однокомнатных квартир;
  • до 8% для более крупных планировок.

Программа "єОселя" может оставаться стимулом при условии стабильного финансирования инициативы. Однако покупательная способность украинцев ограничена, и девелоперы должны искать международных инвесторов для поддержки бизнеса.

Какое жилье будет интересно украинцам в 2025 году

В комментарии 24 Каналу Виктория Берещак объяснила, что рынок недвижимости продолжит разделяться. Покупатели будут ориентироваться на застройщиков, которые способны обеспечить:

  • стабильный темп строительства без длительных перерывов с 2022 года;
  • широкий выбор жилых вариантов: разнообразные планировки, эргономичность пространства;
  • адаптацию к новым условиям: энергетическая независимость, пункты несокрушимости для жителей, дополнительные услуги;
  • разнообразные варианты оплаты: удлиненная рассрочка на три года и более, специальные условия, сотрудничество с государственными программами.

Эксперт рынка недвижимости считает, что большинство покупателей будут обращать внимание на квартиры в жилых комплексах комфорт-плюс (полифункциональные кварталы, микрогорода). Больше всего спроса будет на квартиры с европейской планировкой площадью 50–75 квадратных метров.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что после получения в наследство квартиры или дома новые владельцы часто выбирают их продавать. Для того чтобы избежать трудностей при продаже унаследованной недвижимости, важно точно соблюдать все процедуры.

Также мы рассказывали, что владельцы жилых и нежилых помещений обязаны ежегодно уплачивать налог, который поступает в местный бюджет. Однако некоторые категории граждан Украины освобождаются от этой обязанности.

квартиры недвижимость рынок жилье застройщики

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:26 Россия выводит в Черное море ракетоносители — мониторы

14:21 В Венгрии отреагировали на отсутствие приглашения от Польши

14:10 Одесчина блокирует российскую пропаганду у границы с ПМР

14:10 На Харьковщине в суде наказали мужчину за драку в общежитии

13:59 Блинкен сказал, кто запретил Путину ударить "ядеркой" по Украине

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

13:53 Трамп недоволен из-за инаугурации во время национального траура

13:40 Украину скуют гололедица и морозы — прогноз погоды на завтра

13:39 Кипер заявил, что громады могут переименовывать улицы сами

13:39 Парад планет и Волчья Луна — календарь космических явлений

13:19 Недвижимость в 2025 году — что ждет покупателей и инвесторов

14:26 Россия выводит в Черное море ракетоносители — мониторы

14:21 В Венгрии отреагировали на отсутствие приглашения от Польши

14:10 Одесчина блокирует российскую пропаганду у границы с ПМР

14:10 На Харьковщине в суде наказали мужчину за драку в общежитии

13:59 Блинкен сказал, кто запретил Путину ударить "ядеркой" по Украине

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

13:53 Трамп недоволен из-за инаугурации во время национального траура

13:40 Украину скуют гололедица и морозы — прогноз погоды на завтра

13:39 Кипер заявил, что громады могут переименовывать улицы сами

13:39 Парад планет и Волчья Луна — календарь космических явлений

13:19 Недвижимость в 2025 году — что ждет покупателей и инвесторов

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году