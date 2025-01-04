Рынок недвижимости в 2025 году — что нужно знать покупателям

Панорама на Киев. Фото: Pexels

Рынок недвижимости в Украине переживает сложные времена из-за войны. Цены на жилье растут, спрос падает, а платежеспособность уменьшается. Это создает неопределенность для инвесторов.

О том, чего ждать от рынка недвижимости в 2025 году, в интервью Новини.LIVE объяснила эксперт Виктория Берещак.

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Что будет с рынком недвижимости в 2025 году

Обозреватель рынка отметила, что в 2025 году цены на первичном рынке могут вырасти на 15% при условии стабильной ситуации. Это обусловлено ростом стоимости строительных материалов на 45-47%, но спрос на недвижимость будет оставаться низким. Если ситуация стабилизируется, возможны небольшие колебания цен.

На вторичном рынке все будет зависеть от внутренней миграции. Крупные города могут увидеть повышение цен на жилье:

до 12% для однокомнатных квартир;

до 8% для более крупных планировок.

Программа "єОселя" может оставаться стимулом при условии стабильного финансирования инициативы. Однако покупательная способность украинцев ограничена, и девелоперы должны искать международных инвесторов для поддержки бизнеса.

Какое жилье будет интересно украинцам в 2025 году

В комментарии 24 Каналу Виктория Берещак объяснила, что рынок недвижимости продолжит разделяться. Покупатели будут ориентироваться на застройщиков, которые способны обеспечить:

стабильный темп строительства без длительных перерывов с 2022 года;

широкий выбор жилых вариантов: разнообразные планировки, эргономичность пространства;

адаптацию к новым условиям: энергетическая независимость, пункты несокрушимости для жителей, дополнительные услуги;

разнообразные варианты оплаты: удлиненная рассрочка на три года и более, специальные условия, сотрудничество с государственными программами.

Эксперт рынка недвижимости считает, что большинство покупателей будут обращать внимание на квартиры в жилых комплексах комфорт-плюс (полифункциональные кварталы, микрогорода). Больше всего спроса будет на квартиры с европейской планировкой площадью 50–75 квадратных метров.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что после получения в наследство квартиры или дома новые владельцы часто выбирают их продавать. Для того чтобы избежать трудностей при продаже унаследованной недвижимости, важно точно соблюдать все процедуры.

Также мы рассказывали, что владельцы жилых и нежилых помещений обязаны ежегодно уплачивать налог, который поступает в местный бюджет. Однако некоторые категории граждан Украины освобождаются от этой обязанности.