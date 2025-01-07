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Налог на недвижимость 2025 — кому, сколько и когда надо платить

7 января 2025 15:11
Елизавета Супивская - редактор
Какая ставка налога на недвижимость в 2025 году – полный расчет
Калькулятор и гривны в руках. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Ежегодно владельцы недвижимости должны платить налог на "лишние квадраты", как говорят в народе. Название оправдано, ведь ставку начисляют на квадратные метры жилья сверх установленных норм. Некоторых украинцев освободили от финансовой обязанности, однако большинство граждан не имеют налоговых льгот.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кому, когда и сколько надо платить в 2025 году.

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Какая ставка налога на недвижимость

Сумма не является фиксированной, поскольку зависит от общей площади помещения, минимальной зарплаты и ставки, которую утверждают органы местного самоуправления. Можно самостоятельно посчитать размер налога в 2025 году, не дожидаясь оповещения от контролирующего органа, зная все показатели.

Как уточнили на Правительственном портале, налог начисляют на площадь объекта, превышающую установленные нормы для каждого типа помещения:

  • 60 кв.м — для квартир;
  • 120 кв.м — для домов;
  • 180 кв.м — для других типов жилой недвижимости.

Ставка налога отличается в зависимости от региона, типа объектов и их местонахождения, но не может превышать 1,5% за каждый квадратный метр. Еще один показатель, важный для расчета суммы, — это минимальная зарплата по состоянию на 1 января отчетного года.

В 2025 году украинцы должны заплатить налог за 2024-й, тогда минималка была равна 7 100 грн. Необходимо умножить этот размер на 1,5%, чтобы узнать максимально возможную ставку. Она доходит до уровня 106,50 грн за квадратный метр жилья.

Следующий шаг — умножить ставку на количество "лишних квадратов". Например, если площадь вашей квартиры составляет 72 кв.м, то налог в 2025 году будет равен (72 - 60) * 106,50 = 1 278 грн.

Кто может не платить налог на недвижимость

Льготы имеют такие категории плательщиков:

  • многодетные семьи;
  • одинокие матери, воспитывающие сирот или детей с инвалидностью;
  • участники АТО;
  • учреждения образования;
  • религиозные организации.

Плюс от налога освободили владельцев недвижимости, жилье которых расположено на территории активных боевых действий или во временной оккупации. А также украинцев, дома которых разрушены или сильно повреждены в результате войны.

Когда надо платить налог

Ежегодно налоговая присылает плательщикам уведомления-решения до 1 июля с указанием суммы и предельной даты. Владельцы недвижимости имеют 60 календарных дней с момента получения извещения на покрытие финансового обязательства. В случае нарушения сроков нашим гражданам грозят штрафы, согласно статье 124 Налогового кодекса.

Придется отдать дополнительного 10% от суммы долга, если просрочка не превысила 30 календарных дней включительно. После завершения 30-дневного срока штраф увеличивается до 20% от задолженности. Поэтому желательно вовремя платить налог, чтобы не потерять больше денег.

Напомним, владельцы недвижимости в Украине должны уплачивать налоги, продавая квартиру. Речь идет о военном сборе, взносе в Пенсионный фонд, государственной пошлине за нотариальное удостоверение договора и налоге на доходы физических лиц. С декабря 2024 года военный сбор повысился до 5%.

Также мы писали, что из-за увеличения военного сбора владельцы квартир могут закладывать налог в цену недвижимости, перекладывая финансовую ответственность на покупателей. То есть последствие нововведения почувствуют именно конечные потребители, а не продавцы недвижимости.

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