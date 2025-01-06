Податок із продажу квартири – чого чекати покупцям у 2025 році

Нові власники квартири. Фото: УНІАН

Власники нерухомості повинні сплачувати податки, продаючи квартиру. Йдеться про військовий збір (ВЗ), внесок у Пенсійний фонд, державне мито і податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). З 1 грудня 2024 року ВЗ підвищили з 1,5% до 5%, що збільшує вірогідність закладання податку в ціну житла. Тобто платити доведеться кінцевим споживачам.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що мають знати про податок на нерухомість українці.

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Ставки податку у 2025 році

Згідно з Податковим кодексом України, на плечі продавців нерухомості лягає сплата таких фінансових зобов’язань:

військового збору — 5%;

податку на доходи фізичних осіб — 5% (якщо житло перебувало у власності менш як три роки);

внеску в Пенсійний фонд — 1%;

державного мита за нотаріальне посвідчення договору — 1%.

Виходить, з однієї угоди купівлі-продажу потрібно віддати 12% податку (до затвердження нової ставки військового збору було 8,5%). Чимало споживачів упевнені: власники не захочуть втрачати кошти, тому закладуть збільшені податки у вартість об'єкта нерухомості. Іншими словами — перекладуть фінансовий тягар на плечі покупців, піднявши ціни на квартири.

Можливі наслідки для продавців

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповіла в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що у 2025 році відбудеться дорожчання об’єктів орієнтовно на 10-15%. Причини цього різні:

зростання собівартості;

динаміка курсу долара;

підняття цін на нотаріальні послуги тощо.

І серед іншого — нові податки, з якими продавці не захочуть мати справу.

"Націнка з огляду на всі фактори не має перевищувати 25%. Кожен раз, коли ви робите необґрунтовану націнку, повинні розуміти, що додаєте до періоду перебування квартири в продажі щонайменше 4-6 тижнів. Аби цього уникнути, потрібна ринкова ціна і готовність йти на поступки шляхом дисконту чи розподілу супутніх витрат із покупцем", — зауважила експертка.

Тобто недостатньо самостійно заплатити всі податки, не перекладаючи відповідальність на споживача, а ще й поділити додаткові фінансові платежі, зокрема послуги раєлтора, нотаріуса та ін. Сучасні покупці не будуть погоджуватися на невигідні пропозиції, вони шукатимуть кращі варіанти і відтягуватимуть угоду, поки хтось не піде назустріч.

Доведеться або втратити велику частину клієнтів, яким не сподобається завищена ціна, або посилити ліквідність об'єкта другорядними способами (освіжити ремонт, докупити нову техніку, оновити комунікації тощо).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі квартири українці не зможуть продати без проблем. Йдеться про нерухомість, розташовану на тимчасово окупованих територіях. Адже здійснити нотаріальні та реєстраційні дії виконавці не зможуть, бо не мають доступу до державних реєстрів.

Також ми писали, що власники житла в Україні повинні щороку сплачувати податок на нерухомість. У 2025 році сума трохи збільшиться, оскільки в розрахунку бере участь мінімальна заробітна плата, встановлена на 1 січня звітного року. Цьогоріч українці мають заплатити податок за 2023 рік.