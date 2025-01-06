Налог с продажи квартиры – чего ждать покупателям в 2025 году

Новые владельцы квартиры. Фото: УНИАН

Владельцы недвижимости должны уплачивать налоги, продавая квартиру. Речь идет о военном сборе (ВС), взносе в Пенсионный фонд, государственной пошлине и налоге на доходы физических лиц (НДФЛ). С 1 декабря 2024 года ВС повысили с 1,5% до 5%, что увеличивает вероятность закладывания налога в цену жилья. То есть платить придется конечным потребителям.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать украинцы о налоге на недвижимость.

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Согласно Налоговому кодексу Украины, на плечи продавцов недвижимости ложится уплата таких финансовых обязательств:

военного сбора — 5%;

налога на доходы физических лиц — 5% (если жилье находилось в собственности менее трех лет);

взноса в Пенсионный фонд — 1%;

государственной пошлины за нотариальное удостоверение договора — 1%.

Выходит, с одной сделки купли-продажи нужно отдать 12% налога (до утверждения новой ставки военного сбора было 8,5%). Многие потребители уверены: владельцы не захотят терять деньги, поэтому заложат увеличенные налоги в стоимость объекта недвижимости. Иными словами — переложат финансовое бремя на плечи покупателей, подняв цены на квартиры.

Возможные последствия для продавцов

Обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что в 2025 году произойдет удорожание объектов ориентировочно на 10-15%. Причины этого разные:

рост себестоимости;

динамика курса доллара;

поднятие цен на нотариальные услуги и т.д.

И среди прочего — новые налоги, с которыми продавцы не захотят иметь дело.

"Наценка с учетом всех факторов не должна превышать 25%. Каждый раз, когда вы делаете необоснованную наценку, должны понимать, что добавляете к периоду пребывания квартиры в продаже не менее 4-6 недель. Чтобы этого избежать, нужна рыночная цена и готовность идти на уступки путем дисконта или распределения сопутствующих расходов с покупателем", — отметила эксперт.

То есть недостаточно самостоятельно заплатить все налоги, не перекладывая ответственность на потребителя, а еще и поделить дополнительные финансовые платежи, в частности услуги риелтора, нотариуса и др. Современные покупатели не будут соглашаться на невыгодные предложения, они будут искать лучшие варианты и оттягивать сделку, пока кто-то не пойдет навстречу.

Придется либо потерять большую часть клиентов, которым не понравится завышенная цена, либо усилить ликвидность объекта второстепенными способами (освежить ремонт, докупить новую технику, обновить коммуникации и т.д.).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые квартиры украинцы не смогут продать без проблем. Речь идет о недвижимости, расположенной на временно оккупированных территориях. Ведь осуществить нотариальные и регистрационные действия исполнители не смогут, поскольку не имеют доступа к государственным реестрам.

Также мы писали, что владельцы жилья в Украине должны ежегодно платить налог на недвижимость. В 2025 году сумма немного увеличится, так как в расчете участвует минимальная заработная плата, установленная на 1 января отчетного года. В этом году украинцы должны заплатить налог за 2023 год.