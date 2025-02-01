Налог на аренду квартиры в Украине — сколько платить в 2025 году

Женщина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Сдача жилья в аренду — это не только финансовый вопрос, но и юридическая процедура, сопровождающаяся уплатой налогов. Владелец квартиры, который получает доход от аренды, обязан декларировать его и платить соответствующие сборы. Государство в свою очередь стремится сделать рынок аренды более прозрачным и подконтрольным.

Редакция Новини.LIVE проанализировала налог на аренду жилья и рассказывает, что важно знать.

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Юридические аспекты аренды

В соответствии со статьями 319 и 320 Гражданского кодекса Украины, собственник имеет право свободно распоряжаться своей недвижимостью, включая ее сдачу в аренду. Такая сделка регулируется договором аренды, а вопрос налогообложения урегулирован статьей 170 Налогового кодекса Украины.

Официальное оформление договора предусматривает подачу информации в налоговую службу. Если сделка заключается с участием нотариуса, он выступает налоговым агентом и самостоятельно подает отчетность в соответствующие органы. Однако большинство арендодателей избегают официальной регистрации сделки, поскольку действующая налоговая нагрузка остается достаточно высокой.

Налоговая нагрузка: сколько нужно платить

Сейчас владельцы жилья, которые сдают его в аренду официально, обязаны платить следующие налоги:

18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% военного сбора.

Таким образом, общая налоговая нагрузка составляет 23% от суммы арендной платы. Это одна из основных причин, почему рынок аренды в значительной степени находится "в тени" — лишь 30% сделок заключаются официально, а остальное оформляется в произвольном формате.

Расчет налогов и возможные штрафы

Рассчитать все просто: определяется сумма доходов, которые гражданин получил за определенный период времени в налоговом году, и начисляется НДФЛ, который составляет 18% от дохода, задекларированного физлицом, и 5% военного сбора с того же дохода.

Ориентировочный расчет налога за год, если арендная плата составляет 6 000 грн:

Общий годовой доход: 6 000 * 12 = 72 000 грн;

НДФЛ: 72 000 * 18% = 12 960 грн;

Военный сбор: 72 000 * 5% = 3 600 грн;

Сумма налога за год: 16 560 грн.

Если арендодатель работает нелегально, законодательством предусмотрены штрафы. Ориентировочный расчет штрафа, если арендная плата составляет 6 000 грн:

НДФЛ — 12 960 грн, штраф (25%) — 3 240 грн;

Военный сбор — 3 600 грн, штраф — 900 грн;

Общая сумма возможного штрафа: 4 140 грн.

Как платить меньше?

В налоговой рекомендуют проанализировать возможность зарегистрировать себя предпринимателем. В отдельных случаях это снижает ставки налогов в разы, до нескольких сотен гривен ежемесячно. Оптимальный вариант нужно искать индивидуально.

Ранее мы уже анализировали ситуацию на рынке недвижимости и сравнивали цены на аренду со средними зарплатами, чтобы определить регионы страны с самым доступным жильем. Тем не менее, рост цен на аренду квартир во многих городах Украины не всегда соответствует уровню доходов населения, что делает вопрос доступности жилья еще более актуальным.

Отметим также, что налог на недвижимость в 2025 году остается обязательным для многих владельцев жилья, особенно для тех, кто имеет квартиры или дома, превышающие установленные нормы. Важно помнить об этой финансовой обязанности и вовремя уплатить налог, чтобы избежать штрафов и пени.