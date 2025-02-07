Рынок аренды недвижимости Украины в январе 2025 — анализ цен и спроса

Где в Украине выросли цены на аренду жилья в январе 2025 года
В январе 2025 года рынок аренды жилья в Украине претерпел заметные изменения. Количество новых предложений аренды уменьшилось во всех исследованных областях по сравнению с декабрем 2024 года.
По данным портала DIM.RIA, рынок аренды недвижимости в Украине в начале этого года демонстрирует тенденцию к снижению количества предложений при росте цен и активности поиска в отдельных регионах. Это свидетельствует о повышенном спросе на арендное жилье, особенно в западных областях страны, считают эксперты.
Ценовая динамика
Киев остается самым дорогим городом для аренды однокомнатных квартир со средней стоимостью 17 000 грн в месяц. В течение января цена в столице не изменилась, но в годовом измерении выросла на 3%.
В других регионах также наблюдается повышение цен, особенно в Ивано-Франковской, Волынской и Черновицкой областях, где рост превысил 30% за год.
В Киеве стоимость аренды зависит от района. Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе — в среднем 10 600 грн за однокомнатную квартиру. Самым дорогим является Печерский район, где средняя цена аренды составляет 22 000 грн в месяц.
Активность поиска
В январе по сравнению с декабрем больше всего выросла активность поиска арендного жилья в Черкасской и Ровенской областях. В Киеве количество запросов от пользователей увеличилось на 21% в течение месяца.
Соотношение количества объявлений об аренде к количеству откликов на них в январе в Киеве составило 1:7. Самый высокий спрос относительно предложения наблюдался в Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.
Ранее мы рассказывали, какие опасности могут возникнуть при аренде жилья без официального договора для обеих сторон. Ведь, хотя аренда является достаточно распространенным явлением, не все люди считают нужным заключать юридически оформленный документ. Некоторые владельцы и квартиросъемщики отдают предпочтение договоренностям на словах, стремясь избежать лишней бюрократии или же не желая платить налоги.
Также подчеркнем, что аренда жилья является не только способом получения дохода, но и юридически-финансовым обязательством. Сдача квартиры в аренду предполагает уплату налогов, которые необходимо декларировать. Государство контролирует этот процесс, чтобы сделать рынок аренды более прозрачным и законным.
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