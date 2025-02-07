Рынок аренды недвижимости Украины в январе 2025 — анализ цен и спроса

Женщина держит ключи в руке. Фото: Freepik

В январе 2025 года рынок аренды жилья в Украине претерпел заметные изменения. Количество новых предложений аренды уменьшилось во всех исследованных областях по сравнению с декабрем 2024 года.

По данным портала DIM.RIA, рынок аренды недвижимости в Украине в начале этого года демонстрирует тенденцию к снижению количества предложений при росте цен и активности поиска в отдельных регионах. Это свидетельствует о повышенном спросе на арендное жилье, особенно в западных областях страны, считают эксперты.

Читайте также:

Предложения ни рынке аренды. Графика: dom.ria

Ценовая динамика

Киев остается самым дорогим городом для аренды однокомнатных квартир со средней стоимостью 17 000 грн в месяц. В течение января цена в столице не изменилась, но в годовом измерении выросла на 3%.

Стоимость аренды в областях. Графика: dom.ria

В других регионах также наблюдается повышение цен, особенно в Ивано-Франковской, Волынской и Черновицкой областях, где рост превысил 30% за год.

Сравнение стоимости аренды. Графика: dom.ria

В Киеве стоимость аренды зависит от района. Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе — в среднем 10 600 грн за однокомнатную квартиру. Самым дорогим является Печерский район, где средняя цена аренды составляет 22 000 грн в месяц.

Цены на аренду в Киеве. Графика: dom.ria

Активность поиска

В январе по сравнению с декабрем больше всего выросла активность поиска арендного жилья в Черкасской и Ровенской областях. В Киеве количество запросов от пользователей увеличилось на 21% в течение месяца.

Спрос на аренду в областях. Графика: dom.ria

Соотношение количества объявлений об аренде к количеству откликов на них в январе в Киеве составило 1:7. Самый высокий спрос относительно предложения наблюдался в Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.

Соотношение спроса и предложения на аренду. Графика: dom.ria

Ранее мы рассказывали, какие опасности могут возникнуть при аренде жилья без официального договора для обеих сторон. Ведь, хотя аренда является достаточно распространенным явлением, не все люди считают нужным заключать юридически оформленный документ. Некоторые владельцы и квартиросъемщики отдают предпочтение договоренностям на словах, стремясь избежать лишней бюрократии или же не желая платить налоги.

Также подчеркнем, что аренда жилья является не только способом получения дохода, но и юридически-финансовым обязательством. Сдача квартиры в аренду предполагает уплату налогов, которые необходимо декларировать. Государство контролирует этот процесс, чтобы сделать рынок аренды более прозрачным и законным.