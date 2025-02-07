90% рынка аренды жилья в Украине в тени: пути решения проблемы

Аренда недвижимости без правил — почему 90% сделок нелегальны
В Украине ежегодно заключается около 1,5 миллиона сделок об аренде жилья. Однако 90% из них остаются вне официальной регистрации. Это означает, что более 1,3 миллиона договоров заключаются без уплаты налогов, а государство теряет миллиарды гривен.
Об этом сообщила директор ОО "Институт жилья" Алина Москаленко во время презентации инструмента "Субсидия на аренду жилья для ВПЛ".
"Во многих развитых странах подобные механизмы работают годами. В Украине же рынок аренды жилья находится в тени, что приводит к значительным финансовым потерям для бюджета", — отметила эксперт.
Почему рынок аренды в тени
Основная причина — высокая налоговая нагрузка на владельцев жилья. Согласно действующему законодательству, доходы от сдачи квартиры в аренду облагаются налогом по ставке 18% (НДФЛ) плюс 5% военного сбора. Многие арендодатели считают эту сумму слишком большой, поэтому выбирают неофициальные сделки.
Вторая причина — низкий уровень контроля. Государство фактически не имеет эффективных механизмов проверки неофициальных арендодателей, что позволяет им избегать налогообложения.
Третий фактор — отсутствие экономических стимулов для регистрации договоров. Арендодатели не видят выгоды в официальном оформлении, ведь для них это лишь дополнительные расходы.
Что предлагает власть для легализации рынка аренды
В Верховной Раде сейчас идет работа над законопроектом №12377, который предусматривает введение новых правил на рынке аренды. Основная идея — узаконить все сделки путем их обязательной государственной регистрации. Это позволит создать прозрачный рынок и гарантировать арендаторам юридическую защиту.
Впрочем, как отмечает Москаленко, простого введения обязательной регистрации недостаточно.
"Мы понимаем, что без налоговых и экономических стимулов ни одна модель не будет эффективной. Важно комплексно подойти к вопросу детенизации рынка", — подчеркивает эксперт.
Снижение налогов на аренду как решение
Одним из возможных вариантов детенизации является уменьшение налоговой нагрузки. В экспертной среде рассматривается идея снижения ставки НДФЛ для арендодателей с 18% до 5%. Это сделает официальную сдачу жилья в аренду более выгодной, а значит, больше владельцев квартир легализуют свои сделки.
По расчетам аналитиков, легализация рынка позволит государству ежегодно получать не менее 12 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет.
"А еще есть военный сбор, административный сбор за регистрацию договоров, которые также принесут государству немалые средства", — отмечает Москаленко.
Почему важны договоры аренды
Легализация аренды выгодна не только государству, но и арендаторам. Наличие официального договора — это гарантия их прав, возможность получить субсидии и предотвратить мошеннические схемы. Для арендодателей это возможность работать в правовом поле без риска штрафов и конфискации имущества.
Таким образом, введение реальных экономических стимулов и прозрачных правил игры может кардинально изменить ситуацию на рынке аренды жилья в Украине. Важно, чтобы власть не только требовала регистрации, но и создала условия, при которых это станет выгодным для всех участников рынка.
Как сообщалось, в начале 2025 года на украинском рынке аренды жилья наблюдается уменьшение количества доступных вариантов на фоне роста цен и активизации поиска в некоторых регионах. Специалисты связывают это с повышенным спросом на аренду, особенно в западных областях страны.
Напомним, коммунальное предприятие "Киев.Прозоро" расширило свои полномочия, что упростит и сделает более прозрачной процедуру аренды мест для предпринимателей. Отныне представители бизнеса смогут арендовать необходимые территории через систему Prozorro. Продажи, что обеспечит честность и открытость процесса.
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