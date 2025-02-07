90% рынка аренды жилья в Украине в тени: пути решения проблемы

Женщина за столом с бумагами. Фото: Freepik

В Украине ежегодно заключается около 1,5 миллиона сделок об аренде жилья. Однако 90% из них остаются вне официальной регистрации. Это означает, что более 1,3 миллиона договоров заключаются без уплаты налогов, а государство теряет миллиарды гривен.

Об этом сообщила директор ОО "Институт жилья" Алина Москаленко во время презентации инструмента "Субсидия на аренду жилья для ВПЛ".

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"Во многих развитых странах подобные механизмы работают годами. В Украине же рынок аренды жилья находится в тени, что приводит к значительным финансовым потерям для бюджета", — отметила эксперт.

Почему рынок аренды в тени

Основная причина — высокая налоговая нагрузка на владельцев жилья. Согласно действующему законодательству, доходы от сдачи квартиры в аренду облагаются налогом по ставке 18% (НДФЛ) плюс 5% военного сбора. Многие арендодатели считают эту сумму слишком большой, поэтому выбирают неофициальные сделки.

Вторая причина — низкий уровень контроля. Государство фактически не имеет эффективных механизмов проверки неофициальных арендодателей, что позволяет им избегать налогообложения.

Третий фактор — отсутствие экономических стимулов для регистрации договоров. Арендодатели не видят выгоды в официальном оформлении, ведь для них это лишь дополнительные расходы.

Что предлагает власть для легализации рынка аренды

В Верховной Раде сейчас идет работа над законопроектом №12377, который предусматривает введение новых правил на рынке аренды. Основная идея — узаконить все сделки путем их обязательной государственной регистрации. Это позволит создать прозрачный рынок и гарантировать арендаторам юридическую защиту.

Впрочем, как отмечает Москаленко, простого введения обязательной регистрации недостаточно.

"Мы понимаем, что без налоговых и экономических стимулов ни одна модель не будет эффективной. Важно комплексно подойти к вопросу детенизации рынка", — подчеркивает эксперт.

Снижение налогов на аренду как решение

Одним из возможных вариантов детенизации является уменьшение налоговой нагрузки. В экспертной среде рассматривается идея снижения ставки НДФЛ для арендодателей с 18% до 5%. Это сделает официальную сдачу жилья в аренду более выгодной, а значит, больше владельцев квартир легализуют свои сделки.

По расчетам аналитиков, легализация рынка позволит государству ежегодно получать не менее 12 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет.

"А еще есть военный сбор, административный сбор за регистрацию договоров, которые также принесут государству немалые средства", — отмечает Москаленко.

Почему важны договоры аренды

Легализация аренды выгодна не только государству, но и арендаторам. Наличие официального договора — это гарантия их прав, возможность получить субсидии и предотвратить мошеннические схемы. Для арендодателей это возможность работать в правовом поле без риска штрафов и конфискации имущества.

Таким образом, введение реальных экономических стимулов и прозрачных правил игры может кардинально изменить ситуацию на рынке аренды жилья в Украине. Важно, чтобы власть не только требовала регистрации, но и создала условия, при которых это станет выгодным для всех участников рынка.

Как сообщалось, в начале 2025 года на украинском рынке аренды жилья наблюдается уменьшение количества доступных вариантов на фоне роста цен и активизации поиска в некоторых регионах. Специалисты связывают это с повышенным спросом на аренду, особенно в западных областях страны.

Напомним, коммунальное предприятие "Киев.Прозоро" расширило свои полномочия, что упростит и сделает более прозрачной процедуру аренды мест для предпринимателей. Отныне представители бизнеса смогут арендовать необходимые территории через систему Prozorro. Продажи, что обеспечит честность и открытость процесса.