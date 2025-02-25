Залог при аренде квартиры: как избежать рисков и что учесть

Семья в новой квартире. Фото: Freepik

Аренда квартиры почти всегда предполагает внесение залога, что является гарантией для владельца недвижимости. Это может быть как плата за последний месяц проживания, так и страховой депозит на случай порчи имущества.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на экспертов АН "Маяк" рассказывает, как правильно оформить залог во избежание рисков.

Читайте также:

Что такое залог и для чего он нужен

Залог — это определенная сумма, которую арендатор передает владельцу квартиры на время действия договора аренды. Его цель — обеспечить выполнение обязательств арендатором, включая своевременную оплату арендной платы и сохранение имущества в надлежащем состоянии.

Основные виды залога:

гарантийный залог (оплата за последний месяц) — обычно эквивалентен месячной арендной плате. Он призван покрыть расходы собственника в случае внезапного выселения арендатора без оплаты последнего месяца;

страховой депозит — определяется индивидуально и может превышать месячную плату. Используется для компенсации возможных повреждений в квартире (поломка мебели, повреждение стен, сантехники и т.д.).

В некоторых случаях арендодатели могут требовать оба вида залога, особенно если квартира имеет дорогую технику и мебель.

Почему арендодатели настаивают на залоге

Залог дает владельцу жилья финансовые гарантии. Если арендатор повредит имущество, не оплатит последний месяц аренды или оставит долги за коммунальные услуги, эти расходы можно будет покрыть за счет депозита.

Основные причины требования залога:

защита от недобросовестных арендаторов;

компенсация возможных убытков (поломка техники, мебели, сантехники);

покрытие долгов за аренду или коммунальные услуги.

Какой размер залога является стандартным

В большинстве случаев размер залога равен одному месяцу арендной платы. Однако в дорогих квартирах или при наличии качественного ремонта арендодатели могут требовать депозит в размере 2-3 месяцев оплаты.

В Киеве и других крупных городах распространена практика внесения платы за первый и последний месяц проживания, что является разновидностью гарантийного залога.

В случае посуточной аренды залог чаще всего вносят во время бронирования. Если арендатор отменяет бронирование менее чем за 24 часа до заезда, залог может не возвращаться.

Как правильно оформить залог

Чтобы избежать финансовых рисков, нужно оформить залог в соответствии с законодательством и прописать его условия в договоре аренды.

Что должен содержать договор аренды:

сумма залога — какая сумма передается владельцу и в каком виде (деньги или имущество);

условия возврата — когда и при каких обстоятельствах арендатор может вернуть депозит;

возможные основания для удержания залога — что именно может покрываться депозитом (например, ремонт, долги за коммунальные услуги);

сроки уведомления о выселении — сколько времени до выезда арендатор должен предупредить владельца.

Для страхового депозита желательно оформить приложение к договору, в котором фиксируется первоначальное состояние квартиры (описание мебели, техники, сантехники).

Дополнительно юристы рекомендуют предусмотреть механизм утверждения расходов на ремонт. Это может быть нотариальное заверение сделки или двусторонний подписанный акт списания средств с депозита.

В каких случаях залог не возвращается

Залоговая сумма может не возвращаться или частично удерживаться в таких случаях:

неуплата последнего месяца аренды или коммунальных услуг;

повреждение имущества, зафиксированное при выселении;

отказ квартиранта от ремонта поврежденного им оборудования;

несоблюдение условий договора, например, выселение без предупреждения.

Во всех остальных случаях собственник обязан вернуть залог арендатору после завершения срока аренды.

Можно ли арендовать квартиру без залога

Без залога арендовать жилье сложно, поскольку большинство владельцев квартир отдают предпочтение проверенным способам защиты своих интересов. Однако можно найти варианты без залога в таких случаях:

аренда жилья у знакомых или родственников;

съем квартиры у владельцев, которые не хотят заключать официальный договор (но это несет риски для арендатора);

поиск вариантов в новостройках, где владельцы еще не определились с условиями сдачи.

Однако следует помнить, что отсутствие залога - это также риск для арендатора, поскольку в случае конфликта он может остаться без каких-либо гарантий.

Залог при аренде квартиры — это финансовая гарантия для владельца жилья, которая одновременно может быть проблемным вопросом для арендатора. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, нужно детально обсудить условия залога, оформить его в договоре и зафиксировать состояние жилья перед заселением.

Как сообщалось, ежегодно в Украине заключается около 1,5 миллиона договоров аренды жилья, но подавляющее большинство из них не регистрируется официально. Более 1,3 миллиона сделок остаются в тени, без уплаты налогов, что приводит к потере миллиардов гривен для государства.

Также отметим, что рынок аренды жилья в Киеве остается оживленным, предлагая варианты для разных бюджетов. Найти доступное жилье по низким ценам сложно, но есть достаточно премиум-вариантов.