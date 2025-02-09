Оренда квартир у Києві 2025: актуальні ціни та тренди ринку

Жінка тримає ключі. Фото: Freepik

Ринок оренди житла в Києві залишається динамічним і різноманітним, пропонуючи варіанти на будь-який бюджет. Доступне житло за мінімальними цінами знайти складно, а от преміум-варіантів на ринку вистачає. Загалом, ситуація свідчить про стабільний попит на оренду та високу мобільність ринку.

За даними ЛУН Статистика, станом на початок лютого 2025 року, найбільший вибір квартир припадає на середній ціновий сегмент.

Читайте також:

1-кімнатні квартири: вибір для різних бюджетів

Оренда однокімнатної квартири в столиці стартує від 6-8 тис. грн, проте вибір у цьому сегменті обмежений — усього 48 пропозицій. Більший вибір мають ті, хто готовий платити 8-10 тис. грн (167 варіантів) або 10-12 тис. грн (170 варіантів). Найпопулярніший діапазон цін — 12-16 тис. грн, у якому доступні понад 460 варіантів.

"У Києві завжди був попит на оренду квартир середнього сегмента, і 2025 рік — не виняток. Найбільш затребувані квартири вартістю до 16 тисяч гривень", — зазначають аналітики.

У преміальному сегменті (від 40 тис. грн/місяць) вибір також обмежений — на ринку представлено 145 об'єктів.

Щоденна пропозиція 1-кімнатних квартир у січні 2025 року коливалася в межах 1,5-1,9 тис. об’єктів, що свідчить про активний попит і пропозицію.

Популярні ціни на 1-кімнатні квартири в Києві. Графіка: ЛУН

В яких районах "однушки" найдешевші

Якщо бюджет на оренду обмежений, варто звернути увагу на Деснянський район — ціни тут в середньому становлять 9 000 грн.

Для тих, хто шукає баланс між ціною та розташуванням, варто розглянути такі райони:

Дніпровський — 14 000 грн;

Оболонський — 14 000 грн;

Дарницький — 15 000 грн.

Найдорожчі однокімнатні квартири — у центральних районах Києва:

Печерський — 36 000 грн;

Шевченківський — 24 000 грн;

Голосіївський — 19 000 грн.

Середні ціни на 1-кімнатні квартири в Києві. Графіка: ЛУН

2-кімнатні квартири: середній сегмент домінує

Оренда двокімнатних квартир у Києві також зосереджена в середньому ціновому діапазоні. Найбільша кількість пропозицій — у сегменті 15-20 тис. грн (362 варіанти).

Водночас у бюджеті 10-15 тис. грн можна знайти 310 квартир.

Щодо доступного житла, то квартир до 10 тис. грн практично немає — ще місяць тому таких пропозицій було 36, а зараз вони зникли. Натомість у преміальному сегменті (від 40 тис. грн) вибір значно ширший — майже 490 варіантів.

Популярні ціни на 2-кімнатні квартири в Києві. Графіка: ЛУН

Де в Києві вигідніше орендувати "двушку"

Найнижчі ціни на оренду двокімнатних квартир зафіксовані у таких районах:

Деснянський район — 12 000 грн;

Дніпровський район — 15 500 грн;

Святошинський район — 16 000 грн;

Голосіївський район — 18 000 грн;

Дарницький район — 19 000 грн;

Подільський район — 19 700 грн

Ціни тут значно нижчі, ніж в інших районах міста. Проте варто зазначити, що вибір квартир у цих районах може бути меншим, а також слід враховувати транспортну розв'язку та інфраструктуру.

Якщо ж говорити про райони з більш розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням, то тут ціни будуть вищими. Наприклад, оренда двокімнатної квартири у Шевченківському районі обійдеться в середньому у 29 700 грн, а у Печерському районі — 42 400 грн.

Середні ціни на 2-кімнатні квартири в Києві. Графіка: ЛУН

"Ринок оренди у Києві залишається дуже активним. Динаміка пропозицій змінюється ледь не щодня, що підтверджує високий рівень попиту", — коментують експерти ринку нерухомості.

Раніше ми розповідали, які ризики можуть виникнути при оренді житла без офіційного договору для обох сторін. Адже, хоча оренда є досить поширеним явищем, не всі люди вважають за потрібне укладати юридично оформлений документ. Деякі власники та квартиронаймачі віддають перевагу домовленостям на словах, прагнучи уникнути зайвої бюрократії або ж не бажаючи сплачувати податки.

Підкреслимо, що оренда житла є не тільки способом отримання доходу, а й юридично-фінансовим зобов'язанням. Здача квартири в оренду передбачає сплату податків, які необхідно декларувати. Держава контролює цей процес, щоб зробити ринок оренди більш прозорим та законним.