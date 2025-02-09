Аренда квартир в Киеве 2025: актуальные цены и тренды рынка

Женщина держит ключи. Фото: Freepik

Рынок аренды жилья в Киеве остается динамичным и разнообразным, предлагая варианты на любой бюджет. Доступное жилье по минимальным ценам найти сложно, а вот премиум-вариантов на рынке хватает. В целом, ситуация свидетельствует о стабильном спросе на аренду и высокой мобильности рынка.

По данным ЛУН Статистика, по состоянию на начало февраля 2025 года, наибольший выбор квартир приходится на средний ценовой сегмент.

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1-комнатные квартиры: выбор для разных бюджетов

Аренда однокомнатной квартиры в столице стартует от 6-8 тыс. грн, однако выбор в этом сегменте ограничен — всего 48 предложений. Больший выбор имеют те, кто готов платить 8-10 тыс. грн (167 вариантов) или 10-12 тыс. грн (170 вариантов). Самый популярный диапазон цен — 12-16 тыс. грн, в котором доступны более 460 вариантов.

"В Киеве всегда был спрос на аренду квартир среднего сегмента, и 2025 год — не исключение. Наиболее востребованы квартиры стоимостью до 16 тысяч гривен", — отмечают аналитики.

В премиальном сегменте (от 40 тыс. грн/месяц) выбор также ограничен — на рынке представлено 145 объектов.

Ежедневное предложение 1-комнатных квартир в январе 2025 года колебалось в пределах 1,5-1,9 тыс. объектов, что свидетельствует об активном спросе и предложении.

Популярные цены на 1-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

В каких районах "однушки" самые дешевые

Если бюджет на аренду ограничен, стоит обратить внимание Деснянский район Киева — цены здесь в среднем составляют 9 000 грн.

Для тех, кто ищет баланс между ценой и расположением, стоит рассмотреть такие районы:

Днепровский — 14 000 грн;

Оболонский — 14 000 грн;

Дарницкий — 15 000 грн.

Самые дорогие однокомнатные квартиры — в центральных районах Киева:

Печерский — 36 000 грн;

Шевченковский — 24 000 грн;

Голосеевский — 19 000 грн.

Средние цены на 1-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

2-комнатные квартиры: средний сегмент доминирует

Аренда двухкомнатных квартир в Киеве также сосредоточена в среднем ценовом диапазоне. Наибольшее количество предложений — в сегменте 15-20 тыс. грн (362 варианта).

В то же время в бюджете 10-15 тыс. грн можно найти 310 квартир.

Что касается доступного жилья, то квартир до 10 тыс. грн практически нет — еще месяц назад таких предложений было 36, а сейчас они исчезли. Зато в премиальном сегменте (от 40 тыс. грн) выбор значительно шире — почти 490 вариантов.

Популярные цены на 2-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

Где в Киеве выгоднее арендовать "двушку"

Самые низкие цены на аренду двухкомнатных квартир зафиксированы в таких районах:

Деснянский район — 12 000 грн;

Днепровский район — 15 500 грн;

Святошинский район — 16 000 грн;

Голосеевский район — 18 000 грн;

Дарницкий район — 19 000 грн;

Подольский район — 19 700 грн

Цены здесь значительно ниже, чем в других районах города. Однако, стоит отметить, что выбор квартир в этих районах может быть меньше, а также следует учитывать транспортную развязку и инфраструктуру.

Если же говорить о районах с более развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением, то здесь цены будут выше. Например, аренда двухкомнатной квартиры в Шевченковском районе обойдется в среднем в 29 700 грн, а в Печерском районе — 42 400 грн.

Средние цены на 2-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

"Рынок аренды в Киеве остается очень активным. Динамика предложений меняется чуть ли не ежедневно, что подтверждает высокий уровень спроса", — комментируют эксперты рынка недвижимости.

Ранее мы рассказывали, какие риски могут возникнуть при аренде жилья без официального договора для обеих сторон. Ведь, хотя аренда является достаточно распространенным явлением, не все люди считают нужным заключать юридически оформленный документ. Некоторые владельцы и квартиросъемщики отдают предпочтение договоренностям на словах, стремясь избежать лишней бюрократии или же не желая платить налоги.

Подчеркнем, что аренда жилья является не только способом получения дохода, но и юридически-финансовым обязательством. Сдача квартиры в аренду предполагает уплату налогов, которые необходимо декларировать. Государство контролирует этот процесс, чтобы сделать рынок аренды более прозрачным и законным.