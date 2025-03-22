Аренда с правом выкупа: как правильно заключить договор и избежать рисков в Украине в 2025 году

Люди в квартире с коробками. Фото: Freepik

Аренда с правом выкупа — это особая форма договора, сочетающая в себе черты долгосрочной аренды и купли-продажи недвижимости. Она может стать шансом для тех, кто мечтает о собственном жилье, но пока не имеет всей суммы для его приобретения. Однако, как и любая финансовая сделка, этот вариант скрывает ряд рисков.

Как отмечает адвокат по строительному праву Александр Босенко, согласно законодательству, арендодатель (только юридическое лицо!) передает жилье в аренду с возможностью последующего выкупа. Арендатор платит ежемесячные платежи, которые идут в счет стоимости жилья. По завершению срока аренды или при досрочной оплате всей суммы квартира переходит в собственность арендатора.

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Эта схема позволяет постепенно накапливать средства и при этом уже проживать в будущем жилье. Однако важно понимать: право собственности переходит не автоматически.

"Арендатор становится владельцем квартиры только после выполнения всех условий договора", — отмечает Босенко.

Основные условия аренды с правом выкупа:

арендодатель — только юридическое лицо;

срок аренды — до 30 лет;

право собственности переходит только после полной выплаты.

Что входит в структуру платежей

При заключении договора стоит внимательно изучить составляющие ежемесячных платежей. Они могут включать:

платежи на выкуп жилья — основная сумма, постепенно покрывающая стоимость недвижимости;

первоначальный взнос — обязательный платеж, подтверждающий серьезность намерений;

резервный фонд — до 3% стоимости жилья для покрытия возможных долгов;

вознаграждение арендодателя — фактически процент за рассрочку;

жилищно-коммунальные услуги — могут быть включены в общий платеж;

страхование жилья (если предусмотрено договором);

нотариальные расходы и госрегистрация.

"Фактически, арендные платежи — это уже часть выкупной стоимости квартиры, которая постепенно оплачивается арендатором", — объясняет Босенко.

Основные преимущества такой сделки

Возможность получить жилье без ипотеки.

Постепенное накопление средств на собственную квартиру.

Вы уже проживаете в жилье, которое планируете выкупить.

Но наряду с преимуществами есть и существенные риски, которые могут сделать такую сделку невыгодной или даже опасной.

Подводные камни аренды с правом выкупа

Стоимость жилья. Как правило, цена квартиры по такому договору выше, чем при покупке сразу — арендодатель закладывает стоимость ожидаемых изменений на рынке, страховые риски и свое вознаграждение. Изменение рыночных цен. За 10-15 лет цены на недвижимость могут существенно измениться. Если договор предусматривает фиксированную выкупную сумму, она может оказаться либо слишком высокой, либо наоборот — выгодной. Финансовые трудности арендатора. Если вы не сможете платить арендные платежи, все предыдущие взносы могут быть потеряны. Юридические риски. Прежде чем подписывать договор, обязательно проверьте, является ли:

арендодатель — законный владелец имущества;

нет ли арестов или судебных ограничений на квартиру;

в договоре четко прописаны условия выкупа.

Почему такие сделки не слишком популярны в Украине

Несмотря на распространенное мнение, что этот механизм становится все популярнее, факты говорят о другом.

"На практике это единичные сделки, поскольку частные компании не заинтересованы в длительном процессе получения средств", — подчеркивает Босенко.

Из-за войны и нестабильности рынка недвижимости владельцы квартир не готовы ждать десятки лет, получая деньги частями. Именно поэтому аренда с правом выкупа в основном доступна только через коммунальные или государственные предприятия.

Как сообщалось, традиционно весенний период активизирует рынок аренды жилья, однако в западных регионах и городах, где проживают внутренне перемещенные лица, спрос остается стабильно высоким в течение года.

Также отметим, при аренде квартиры часто требуют залог, который служит гарантией для владельца. Эта сумма может быть как оплатой за последний месяц проживания, так и страховым депозитом для покрытия возможных убытков. Залог обеспечивает защиту интересов владельца в случае порчи имущества или неуплаты арендной платы.