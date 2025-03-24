Скільки коштує оренда житла в Києві та Європі: порівняння цін у 2025 році

Оренда житла в Києві та країнах ЄС — де треба більше грошей
Київ, місто контрастів і незламного духу, продовжує дивувати своєю відносною доступністю на тлі європейських столиць. Тоді як серця Європи — Варшава, Прага, Берлін, Мадрид та Париж — б'ються в ритмі високих орендних ставок, Київ залишається оазою відносно доступного житла.
За даними порталу ЛУН, станом на березень 2025 року середні ціни на оренду житла в Києві такі:
- однокімнатна квартира — 16 500 грн;
- двокімнатна квартира — 25 000 грн;
- трикімнатна квартира — 41 900 грн.
Вартість оренди у Києві суттєво варіюється залежно від району та стану житла. Так, у центральних районах ціни можуть сягати 36 тис. грн за однокімнатне житло, тоді як на околицях — стартувати від 9 тис. грн.
Попри зростання цін через воєнний стан та внутрішню міграцію, вартість оренди у Києві все ще помітно нижча, ніж у більшості європейських столиць.
Варшава: польський прагматизм
Варшава, місто, що динамічно розвивається, пропонує орендні ставки, які в середньому на 97% вищі за київські. Згідно даних порталу Numbeo, середні ціни на оренду в столиці Польщі такі:
- однокімнатна квартира в центрі — 4 193 злотих (43 000 грн), на околицях — 3 349 злотих (4 000 грн);
- двокімнатна квартира — 4 000-4 500 злотих (41 000-46 000 грн);
- трикімнатна в центрі — 7 853 злотих (80 000 грн), на околицях — 5 591 злотий (57 000 грн).
Прага: європейська класика за відповідну ціну
Чехія приваблює багатьох мігрантів, зокрема українців, проте оренда тут недешева:
- однокімнатна в центрі — 25 564 крон (43 000 грн), на околицях — 19 250 крон (32 000 грн);
- двокімнатна квартира — від 36 000 крон (61 000 грн);
- трикімнатна в центрі — 47 838 крон (81 000 грн), на околицях — 33 743 крони (7 000 грн).
Оренда у Празі в середньому на 100% дорожча, ніж у Києві.
Берлін: дефіцит житла та високі ціни
Столиця Німеччини традиційно входить до найдорожчих міст Європи за вартістю оренди:
- однокімнатна квартира в центрі — 1 219 євро (54 000 грн), на околицях — 898 євро (40 000 грн);
- двокімнатна квартира — 1 300-1 900 євро (58 000-84 000 грн);
- трикімнатна в центрі — 2 239 євро (100 000 грн), на околицях — 1 679 євро (75 000 грн).
У середньому, оренда в Берліні на 140% дорожча, ніж у Києві.
Мадрид: комфорт за чималі гроші
Іспанська столиця приваблює теплим кліматом і якістю життя, але оренда тут коштує недешево:
- однокімнатна квартира в центрі — 1 342 євро (60 000 грн), на околицях — 960 євро (43 000 грн).
- двокімнатна квартира — 1 500 євро (67 000 грн);
- трикімнатна в центрі — 2 297 євро (102 000 грн), на околицях — 1 534 євро (68 000 грн).
Ціни тут вищі за київські в середньому на 143%.
Париж: космічні ціни у місті любові
Французька столиця відома своїми високими цінами, і оренда тут — не виняток:
- однокімнатна квартира в центрі — 1 365 євро (61 000 грн), на околицях — 1 018 євро (45 000 грн);
- двокімнатна квартира — 1 700-2 200 євро (75 000-98 000 грн)
- трикімнатна в центрі — 3 082 євро (137 000 грн), на околицях — 2 080 євро (92 000 грн).
Оренда у Парижі в середньому на 199% дорожча, ніж у Києві.
Раніше ми провели аналіз цін на оренду житла в Україні та Європейському Союзі, виявивши значні відмінності. Також порівняли ціни на оренду із середніми заробітними платами у ключових містах обох регіонів. Це дозволило нам оцінити доступність житла для мешканців різних країн.
Ми також розглядали ринок нерухомості Польщі, де високі ціни у великих містах ускладнюють пошук доступного житла. Проте, в країні є міста, де можна знайти бюджетні варіанти квартир для купівлі або оренди.
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