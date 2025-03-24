Скільки коштує оренда житла в Києві та Європі: порівняння цін у 2025 році

Люди на Хрещатику. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Київ, місто контрастів і незламного духу, продовжує дивувати своєю відносною доступністю на тлі європейських столиць. Тоді як серця Європи — Варшава, Прага, Берлін, Мадрид та Париж — б'ються в ритмі високих орендних ставок, Київ залишається оазою відносно доступного житла.

За даними порталу ЛУН, станом на березень 2025 року середні ціни на оренду житла в Києві такі:

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однокімнатна квартира — 16 500 грн;

двокімнатна квартира — 25 000 грн;

трикімнатна квартира — 41 900 грн.

Вартість оренди у Києві суттєво варіюється залежно від району та стану житла. Так, у центральних районах ціни можуть сягати 36 тис. грн за однокімнатне житло, тоді як на околицях — стартувати від 9 тис. грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатної квартири в Києві. Графіка: ЛУН

Попри зростання цін через воєнний стан та внутрішню міграцію, вартість оренди у Києві все ще помітно нижча, ніж у більшості європейських столиць.

Варшава: польський прагматизм

Варшава, місто, що динамічно розвивається, пропонує орендні ставки, які в середньому на 97% вищі за київські. Згідно даних порталу Numbeo, середні ціни на оренду в столиці Польщі такі:

однокімнатна квартира в центрі — 4 193 злотих (43 000 грн), на околицях — 3 349 злотих (4 000 грн);

двокімнатна квартира — 4 000-4 500 злотих (41 000-46 000 грн);

трикімнатна в центрі — 7 853 злотих (80 000 грн), на околицях — 5 591 злотий (57 000 грн).

Варшава. Фото: Unsplash

Прага: європейська класика за відповідну ціну

Чехія приваблює багатьох мігрантів, зокрема українців, проте оренда тут недешева:

однокімнатна в центрі — 25 564 крон (43 000 грн), на околицях — 19 250 крон (32 000 грн);

двокімнатна квартира — від 36 000 крон (61 000 грн);

трикімнатна в центрі — 47 838 крон (81 000 грн), на околицях — 33 743 крони (7 000 грн).

Оренда у Празі в середньому на 100% дорожча, ніж у Києві.

Прага. Фото: Unsplash

Берлін: дефіцит житла та високі ціни

Столиця Німеччини традиційно входить до найдорожчих міст Європи за вартістю оренди:

однокімнатна квартира в центрі — 1 219 євро (54 000 грн), на околицях — 898 євро (40 000 грн);

двокімнатна квартира — 1 300-1 900 євро (58 000-84 000 грн);

трикімнатна в центрі — 2 239 євро (100 000 грн), на околицях — 1 679 євро (75 000 грн).

У середньому, оренда в Берліні на 140% дорожча, ніж у Києві.

Берлин. Фото: Unsplash

Мадрид: комфорт за чималі гроші

Іспанська столиця приваблює теплим кліматом і якістю життя, але оренда тут коштує недешево:

однокімнатна квартира в центрі — 1 342 євро (60 000 грн), на околицях — 960 євро (43 000 грн).

двокімнатна квартира — 1 500 євро (67 000 грн);

трикімнатна в центрі — 2 297 євро (102 000 грн), на околицях — 1 534 євро (68 000 грн).

Ціни тут вищі за київські в середньому на 143%.

Мадрид. Фото: Unsplash

Париж: космічні ціни у місті любові

Французька столиця відома своїми високими цінами, і оренда тут — не виняток:

однокімнатна квартира в центрі — 1 365 євро (61 000 грн), на околицях — 1 018 євро (45 000 грн);

двокімнатна квартира — 1 700-2 200 євро (75 000-98 000 грн)

трикімнатна в центрі — 3 082 євро (137 000 грн), на околицях — 2 080 євро (92 000 грн).

Оренда у Парижі в середньому на 199% дорожча, ніж у Києві.

Париж. Фото: Unsplash

Раніше ми провели аналіз цін на оренду житла в Україні та Європейському Союзі, виявивши значні відмінності. Також порівняли ціни на оренду із середніми заробітними платами у ключових містах обох регіонів. Це дозволило нам оцінити доступність житла для мешканців різних країн.

Ми також розглядали ринок нерухомості Польщі, де високі ціни у великих містах ускладнюють пошук доступного житла. Проте, в країні є міста, де можна знайти бюджетні варіанти квартир для купівлі або оренди.