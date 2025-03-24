Сколько стоит аренда жилья в Киеве и Европе: сравнение цен в 2025 году

Люди на Крещатике. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Киев, город контрастов и несокрушимого духа, продолжает удивлять своей относительной доступностью на фоне европейских столиц. В то время как сердца Европы — Варшава, Прага, Берлин, Мадрид и Париж — бьются в ритме высоких арендных ставок, Киев остается оазисом относительно доступного жилья.

По данным портала ЛУН, по состоянию на март 2025 года средние цены на аренду жилья в Киеве следующие:

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однокомнатная квартира — 16 500 грн;

двухкомнатная квартира — 25 000 грн;

трехкомнатная квартира — 41 900 грн.

Стоимость аренды в Киеве существенно варьируется в зависимости от района и состояния жилья. Так, в центральных районах цены могут достигать 36 тыс. грн за однокомнатное жилье, тогда как на окраинах — стартовать от 9 тыс. грн.

Средние цены на аренду 1-комнатной квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

Несмотря на рост цен из-за военного положения и внутренней миграции, стоимость аренды в Киеве все еще заметно ниже, чем в большинстве европейских столиц.

Варшава: польский прагматизм

Варшава, динамично развивающийся город, предлагает арендные ставки, которые в среднем на 97% выше киевских. Согласно данных портала Numbeo, средние цены на аренду в столице Польши таковы:

однокомнатная квартира в центре — 4 193 злотых (43 000 грн), на окраинах — 3 349 злотых (4 000 грн);

двухкомнатная квартира — 4 000-4 500 злотых (41 000-46 000 грн);

трехкомнатная в центре — 7 853 злотых (80 000 грн), на окраинах — 5 591 злотый (57 000 грн).

Варшава. Фото: Unsplash

Прага: европейская классика за соответствующую цену

Чехия привлекает многих мигрантов, в частности украинцев, однако аренда здесь недешевая:

однокомнатная в центре — 25 564 крон (43 000 грн), на окраинах — 19 250 крон (32 000 грн);

двухкомнатная квартира — от 36 000 крон (61 000 грн);

трехкомнатная в центре — 47 838 крон (81 000 грн), на окраинах — 33 743 кроны (7 000 грн).

Аренда в Праге в среднем на 100% дороже, чем в Киеве.

Прага. фото: Unsplash

Берлин: дефицит жилья и высокие цены

Столица Германии традиционно входит в число самых дорогих городов Европы по стоимости аренды:

однокомнатная квартира в центре — 1 219 евро (54 000 грн), на окраинах — 898 евро (40 000 грн);

двухкомнатная квартира — 1 300-1 900 евро (58 000-84 000 грн);

трехкомнатная в центре — 2 239 евро (100 000 грн), на окраинах — 1 679 евро (75 000 грн).

В среднем, аренда в Берлине на 140% дороже, чем в Киеве.

Берлин. Фото: Unsplash

Мадрид: комфорт за немалые деньги

Испанская столица привлекает теплым климатом и качеством жизни, но аренда здесь стоит недешево:

однокомнатная квартира в центре — 1 342 евро (60 000 грн), на окраинах — 960 евро (43 000 грн).

двухкомнатная квартира — 1 500 евро (67 000 грн);

трехкомнатная в центре — 2 297 евро (102 000 грн), на окраинах — 1 534 евро (68 000 грн).

Цены здесь выше киевских в среднем на 143%.

Мадрид. Фото: Unsplash

Париж: космические цены в городе любви

Французская столица известна своими высокими ценами, и аренда здесь — не исключение:

однокомнатная квартира в центре — 1 365 евро (61 000 грн), на окраинах — 1 018 евро (45 000 грн);

двухкомнатная квартира — 1 700-2 200 евро (75 000-98 000 грн)

трехкомнатная в центре — 3 082 евро (137 000 грн), на окраинах — 2 080 евро (92 000 грн).

Аренда в Париже в среднем на 199% дороже, чем в Киеве.

Париж. Фото: Unsplash

Ранее мы провели анализ цен на аренду жилья в Украине и Европейском Союзе, обнаружив значительные различия. Также сравнили цены на аренду со средними заработными платами в ключевых городах обоих регионов. Это позволило нам оценить доступность жилья для жителей разных стран.

Мы также рассматривали рынок недвижимости Польши, где высокие цены в крупных городах затрудняют поиск доступного жилья. Однако, в стране есть города, где можно найти бюджетные варианты квартир для покупки или аренды.