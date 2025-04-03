Топ ліквідні квартири в Україні у 2025: що розкуповують найшвидше

Люди дивляться на будинок. Фото: Freepik

Якщо ви плануєте продати квартиру швидко, найкраще орієнтуватися на критерії, що відповідають попиту: готове житло, оптимальне планування, прийнятна ціна та функціональність простору. Ринок нерухомості в Україні повільно, але впевнено рухається до відновлення, а отже, шанси на вигідну угоду зростають.

Оглядачка ринку нерухомості України Вікторія Берещак в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE розповіла, які квартири в 2025 році мають найвищий рівень ліквідності. Це саме ті об'єкти, які покупці розбирають миттєво, не відкладаючи угоди.

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За словами експертки, українці активно купують:

готові квартири з ремонтом на вторинному ринку. Це пояснюється бажанням уникнути додаткових витрат і часу на облаштування житла;

доступне житло у сегменті 750-950 за доларів за квадратний метр. Саме цей ціновий діапазон є "золотою серединою" між якістю та доступністю;

одно- і двокімнатні квартири європланування (45-73 кв. м). Такі формати забезпечують оптимальне співвідношення простору та вартості;

квартири з просторою кухнею-вітальнею (15-17 кв. м). Це відповідає сучасним тенденціям щодо функціонального використання простору.

"Сезонний анабіоз" вторинного ринку

Попри те, що ринок вторинного житла поки не переживає різких сплесків активності, він поступово оживає.

"Зараз бачимо поступове пробудження ринку. Це не бум, але стабільне зростання інтересу з боку покупців", — зазначає Вікторія Берещак.

Продажі квартир у 2025 році ще далекі від довоєнних показників, але тенденція позитивна. За даними першого кварталу, на первинному ринку зафіксовано зростання продажів на 5-7%.

"Ми зафіксувалися десь на рівні 18-20% від довоєнних обсягів. Зараз маємо ще плюс 5-7%. Протягом наступних трьох місяців є шанс вийти на показник 25-30%", — пояснює експертка.

Попит пожвавлюється не лише у великих містах (Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Ужгород), а й у регіональних центрах (Вінниця, Полтава, Тернопіль).

Раніше ми розповідали, які ключові фактори впливають на ціни на квартири та чого чекати найближчим часом. Адже український ринок нерухомості — це динамічна система, що реагує на різноманітні внутрішні та зовнішні фактори. На формування вартості квадратного метра впливають не лише економічні умови, а й геополітична ситуація, сезонні коливання та психологічний стан покупців.

Зазначимо також, що оформлення угоди про купівлю-продаж квартири — це лише початок процесу набуття повноцінного права власності. Після підписання договору необхідно врегулювати низку важливих юридичних та організаційних питань. Несвоєчасне вирішення цих питань може призвести до втрати грошей, часу та права на нерухомість.