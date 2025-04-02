Ціни на житло в Україні 2025: що впливає і коли варто купувати

Люди оглядають квартиру. Фото: Freepik

Ринок нерухомості України — це живий організм, який реагує на безліч внутрішніх та зовнішніх факторів. Вартість квадратного метра формується не лише економічними умовами, а й геополітичною ситуацією, сезонними змінами та навіть психологічними настроями покупців.

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE пояснила, які ключові фактори впливають на ціни та чого чекати найближчим часом.

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Геополітична ситуація

Війна та перспективи її завершення залишаються ключовим драйвером змін у сфері нерухомості. Перемовини щодо миру або новини про ескалацію одразу впливають на ринок.

"Коли з’являється надія на стабільність, люди охочіше вкладають кошти у первинний ринок", — зазначає Вікторія Берещак.

Водночас будь-яка загроза або невизначеність можуть викликати зупинку інвестицій та зниження активності покупців.

Співпраця девелоперів із фінансовими групами

Об’єднання забудовників із банками чи інвестиційними фондами дає ринку стабільність та впевненість у довгострокових перспективах. Колаборації дозволяють запускати програми розтермінування та дисконт-пропозиції, що робить нерухомість доступнішою для покупців.

"Зростає попит на довгострокове розтермінування — від трьох років. Дослідження по Київському регіону показують, що приблизно кожен третій покупець шукає такі варіанти. Але далеко не всі компанії можуть собі це дозволити, бо прагнуть отримати гроші за об’єкт одразу", — наголошує експертка.

Інфляція та зростання собівартості

Будівельні матеріали, робоча сила та логістика дорожчають, що неминуче веде до підвищення вартості квадратного метра. З початку 2025 року ціни на первинному ринку вже зросли приблизно на 5% у національній валюті.

"Більше зростання відзначається в комфорт-плюс-сегменті — там ціни піднялися на 7%. Якщо комплекс активно будується та пропонує затребувані фінансові інструменти, то ріст цін може перевищувати 7%", — пояснює Берещак.

Сезонність

Весна традиційно є періодом активізації ринку. Девелопери "розморожують" будівництва, покупці відновлюють пошуки житла. Це сприяє поступовому зростанню вартості об’єктів.

Попит і пропозиція

На сьогодні попит на якісні новобудови переважає над пропозицією. Проєкти з високою динамікою будівництва мають особливу популярність, що автоматично підвищує їхню вартість.

Чого чекати далі

У квітні 2025 року тенденція до подорожчання збережеться, впевнена Берещак. Прогнозоване зростання цін — ще на 1-3% у середньому. Водночас варто враховувати, що кожен об’єкт має свої особливості, і ціна може змінюватися залежно від стадії будівництва та індивідуальних характеристик.

Для покупців це означає: якщо є намір придбати житло, варто поспішати, щоб зафіксувати ціну до наступного підвищення. Для продавців — варто розглянути можливість зачекати, щоб отримати максимальну вигоду від продажу.

Зазначимо, з понад 350 новобудов у великих містах України лише чверть пропонує розтермінування на три роки й більше. Більшість забудовників готові на фінансову відстрочку лише на 1-2 роки, а третина — на 6-18 місяців.

Також ми розповідали, що ринок житла в Україні постійно зазнає змін, що впливає на ціни вторинної нерухомості. Вартість двокімнатних квартир варіюється по країні, залежно від регіональних особливостей, економічної ситуації та попиту, що створює динамічне середовище для ринку нерухомості.