Цены на жилье в Украине 2025: что влияет и когда стоит покупать

Люди осматривают квартиру. Фото: Freepik

Рынок недвижимости Украины — это живой организм, который реагирует на множество внутренних и внешних факторов. Стоимость квадратного метра формируется не только экономическими условиями, но и геополитической ситуацией, сезонными изменениями и даже психологическими настроениями покупателей.

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE объяснила, какие ключевые факторы влияют на цены и чего ждать в ближайшее время.

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Геополитическая ситуация

Война и перспективы ее завершения остаются ключевым драйвером изменений в сфере недвижимости. Переговоры о мире или новости об эскалации сразу влияют на рынок.

"Когда появляется надежда на стабильность, люди охотнее вкладывают средства в первичный рынок", — отмечает Виктория Берещак.

В то же время любая угроза или неопределенность могут вызвать остановку инвестиций и снижение активности покупателей.

Сотрудничество девелоперов с финансовыми группами

Объединение застройщиков с банками или инвестиционными фондами дает рынку стабильность и уверенность в долгосрочных перспективах. Коллаборации позволяют запускать программы рассрочки и дисконт-предложения, что делает недвижимость более доступной для покупателей.

"Растет спрос на долгосрочную рассрочку — от трех лет. Исследования по Киевскому региону показывают, что примерно каждый третий покупатель ищет такие варианты. Но далеко не все компании могут себе это позволить, потому что стремятся получить деньги за объект сразу", — отмечает эксперт.

Инфляция и рост себестоимости

Строительные материалы, рабочая сила и логистика дорожают, что неизбежно ведет к повышению стоимости квадратного метра. С начала 2025 года цены на первичном рынке уже выросли примерно на 5% в национальной валюте.

"Больше рост отмечается в комфорт-плюс-сегменте — там цены поднялись на 7%. Если комплекс активно строится и предлагает востребованные финансовые инструменты, то рост цен может превышать 7%", — объясняет Берещак.

Сезонность

Весна традиционно является периодом активизации рынка. Девелоперы "размораживают" стройки, покупатели возобновляют поиски жилья. Это способствует постепенному росту стоимости объектов.

Спрос и предложение

На сегодняшний день спрос на качественные новостройки преобладает над предложением. Проекты с высокой динамикой строительства пользуются особой популярностью, что автоматически повышает их стоимость.

Чего ждать дальше

В апреле 2025 года тенденция к подорожанию сохранится, уверена Берещак. Прогнозируемый рост цен — еще на 1-3% в среднем. При этом стоит учитывать, что каждый объект имеет свои особенности, и цена может меняться в зависимости от стадии строительства и индивидуальных характеристик.

Для покупателей это означает: если есть намерение приобрести жилье, стоит спешить, чтобы зафиксировать цену до следующего повышения. Для продавцов — стоит рассмотреть возможность подождать, чтобы получить максимальную выгоду от продажи.

Отметим, из более 350 новостроек в крупных городах Украины лишь четверть предлагает рассрочку на три года и более. Большинство застройщиков готовы на финансовую отсрочку только на 1-2 года, а треть — на 6-18 месяцев.

Также мы рассказывали, что рынок жилья в Украине постоянно претерпевает изменения, что влияет на цены вторичной недвижимости. Стоимость двухкомнатных квартир варьируется по стране, в зависимости от региональных особенностей, экономической ситуации и спроса, что создает динамичную среду для рынка недвижимости.