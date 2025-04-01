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Право власності на квартиру — як швидко оформити у 2025

1 квітня 2025 11:05
Катерина Балаєва - редактор
Скільки часу займає реєстрація права власності на квартиру у 2025
Чоловік вивчає документи. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Оформлення права власності на квартиру є ключовим кроком для набуття статусу законного власника нерухомості. Цей процес регулюється Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" і передбачає внесення інформації до Державного реєстру майнових прав. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки часу займає цей процес, які його етапи та від чого залежить швидкість реєстрації.

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Реєстрація права власності на квартиру означає офіційне внесення інформації про нового власника до Державного реєстру прав. Це надає право повноцінно розпоряджатися майном: продавати, дарувати, обмінювати або передавати в оренду. Після реєстрації власник отримує витяг із реєстру, який підтверджує наявність права власності.

Скільки часу триває реєстрація

Терміни реєстрації залежать від обраної процедури та терміновості, наголошують експерти сервісу Dozvil. В Україні у 2025 році право власності можна оформити у такі строки:

  1. стандартний порядок — до 5 робочих днів з моменту подачі документів;
  2. прискорений порядок (за додаткову оплату):
  • протягом 2 робочих днів;
  • 1 робочого дня;
  • 2 годин (експрес-реєстрація).

Чим швидше заявник хоче отримати витяг, тим вищий буде адміністративний збір.

Що може вплинути на терміни реєстрації

  • Завантаженість державних реєстраторів та нотаріусів.
  • Відсутність необхідних документів або їх некоректне оформлення.
  • Наявність обтяжень на квартиру (іпотека, арешт тощо).
  • Перевірки або оскарження попередніх реєстраційних дій.

Хто здійснює реєстрацію

Право власності на квартиру можуть реєструвати:

  • державні реєстратори у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • нотаріуси, які мають доступ до Державного реєстру прав.

У 2025 році нотаріуси часто обираються покупцями через швидкість оформлення та можливість проведення всіх процедур в одному місці.

Процедура реєстрації

Щоб зареєструвати право власності, необхідно:

  • подати заяву та необхідні документи;
  • оплатити адміністративний збір;
  • дочекатися перевірки документів реєстратором;
  • отримати витяг із Державного реєстру прав.

Якщо документи оформлені коректно, реєстрація проходить без ускладнень. Однак за наявності помилок або суперечностей у документації можливі затримки або відмова у реєстрації.

Які документи потрібні

Для реєстрації права власності у 2025 році необхідно надати:

  • заяву на реєстрацію;
  • паспорт та ідентифікаційний код власника;
  • договір купівлі-продажу, дарування або інший правовстановлюючий документ;
  • технічний паспорт на квартиру;
  • квитанцію про сплату адміністративного збору.

За наявності особливих умов (наприклад, спадкування чи судового рішення) можуть знадобитися додаткові документи.

Зазначимо, нерухомість є цінним активом, право власності на який захищене законодавством. Проте існують ситуації, коли це право може бути припинене. Власникам нерухомого майна в Україні важливо ознайомитися з правилами та процедурами, що діятимуть у 2025 році, щоб уникнути втрати власності.

Також ми повідомляли, що відмова від прав на нерухомість може бути викликане різними обставинами, такими як високі податки, проблеми з утриманням або юридичні ризики. Хоча українське законодавство дозволяє це, процедура має свої особливості. 

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