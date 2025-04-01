Скільки часу займає реєстрація права власності на квартиру у 2025

Чоловік вивчає документи. Фото: Freepik

Оформлення права власності на квартиру є ключовим кроком для набуття статусу законного власника нерухомості. Цей процес регулюється Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" і передбачає внесення інформації до Державного реєстру майнових прав.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки часу займає цей процес, які його етапи та від чого залежить швидкість реєстрації.

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Реєстрація права власності на квартиру означає офіційне внесення інформації про нового власника до Державного реєстру прав. Це надає право повноцінно розпоряджатися майном: продавати, дарувати, обмінювати або передавати в оренду. Після реєстрації власник отримує витяг із реєстру, який підтверджує наявність права власності.

Скільки часу триває реєстрація

Терміни реєстрації залежать від обраної процедури та терміновості, наголошують експерти сервісу Dozvil. В Україні у 2025 році право власності можна оформити у такі строки:

стандартний порядок — до 5 робочих днів з моменту подачі документів; прискорений порядок (за додаткову оплату):

протягом 2 робочих днів;

1 робочого дня;

2 годин (експрес-реєстрація).

Чим швидше заявник хоче отримати витяг, тим вищий буде адміністративний збір.

Що може вплинути на терміни реєстрації

Завантаженість державних реєстраторів та нотаріусів.

Відсутність необхідних документів або їх некоректне оформлення.

Наявність обтяжень на квартиру (іпотека, арешт тощо).

Перевірки або оскарження попередніх реєстраційних дій.

Хто здійснює реєстрацію

Право власності на квартиру можуть реєструвати:

державні реєстратори у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

нотаріуси, які мають доступ до Державного реєстру прав.

У 2025 році нотаріуси часто обираються покупцями через швидкість оформлення та можливість проведення всіх процедур в одному місці.

Процедура реєстрації

Щоб зареєструвати право власності, необхідно:

подати заяву та необхідні документи;

оплатити адміністративний збір;

дочекатися перевірки документів реєстратором;

отримати витяг із Державного реєстру прав.

Якщо документи оформлені коректно, реєстрація проходить без ускладнень. Однак за наявності помилок або суперечностей у документації можливі затримки або відмова у реєстрації.

Які документи потрібні

Для реєстрації права власності у 2025 році необхідно надати:

заяву на реєстрацію;

паспорт та ідентифікаційний код власника;

договір купівлі-продажу, дарування або інший правовстановлюючий документ;

технічний паспорт на квартиру;

квитанцію про сплату адміністративного збору.

За наявності особливих умов (наприклад, спадкування чи судового рішення) можуть знадобитися додаткові документи.

Зазначимо, нерухомість є цінним активом, право власності на який захищене законодавством. Проте існують ситуації, коли це право може бути припинене. Власникам нерухомого майна в Україні важливо ознайомитися з правилами та процедурами, що діятимуть у 2025 році, щоб уникнути втрати власності.

Також ми повідомляли, що відмова від прав на нерухомість може бути викликане різними обставинами, такими як високі податки, проблеми з утриманням або юридичні ризики. Хоча українське законодавство дозволяє це, процедура має свої особливості.