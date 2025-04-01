Сколько времени занимает регистрация права собственности на квартиру в 2025 году

Мужчина изучает документы. Фото: Freepik

Оформление права собственности на квартиру является ключевым шагом для приобретения статуса законного владельца недвижимости. Этот процесс регулируется Законом Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" и предусматривает внесение информации в Государственный реестр имущественных прав.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько времени занимает этот процесс, какие его этапы и от чего зависит скорость регистрации.

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Регистрация права собственности на квартиру означает официальное внесение информации о новом владельце в Государственный реестр прав. Это дает право полноценно распоряжаться имуществом: продавать, дарить, обменивать или передавать в аренду. После регистрации владелец получает выписку из реестра, которая подтверждает наличие права собственности.

Сколько времени длится регистрация

Сроки регистрации зависят от выбранной процедуры и срочности, отмечают эксперты сервиса Dozvil. В Украине в 2025 году право собственности можно оформить в следующие сроки:

стандартный порядок — до 5 рабочих дней с момента подачи документов; ускоренный порядок (за дополнительную оплату):

в течение 2 рабочих дней;

1 рабочего дня;

2 часов (экспресс-регистрация).

Чем быстрее заявитель хочет получить выписку, тем выше будет административный сбор.

Что может повлиять на сроки регистрации

Загруженность государственных регистраторов и нотариусов.

Отсутствие необходимых документов или их некорректное оформление.

Наличие обременений на квартиру (ипотека, арест и т.д.).

Проверки или обжалования предыдущих регистрационных действий.

Кто осуществляет регистрацию

Право собственности на квартиру могут регистрировать:

государственные регистраторы в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ);

нотариусы, которые имеют доступ к Государственному реестру прав.

В 2025 году нотариусы часто выбираются покупателями из-за скорости оформления и возможности проведения всех процедур в одном месте.

Процедура регистрации

Чтобы зарегистрировать право собственности, необходимо:

подать заявление и необходимые документы;

оплатить административный сбор;

дождаться проверки документов регистратором;

получить выписку из Государственного реестра прав.

Если документы оформлены корректно, регистрация проходит без осложнений. Однако при наличии ошибок или противоречий в документации возможны задержки или отказ в регистрации.

Какие документы нужны

Для регистрации права собственности в 2025 году необходимо предоставить:

заявление на регистрацию;

паспорт и идентификационный код владельца;

договор купли-продажи, дарения или другой правоустанавливающий документ;

технический паспорт на квартиру;

квитанцию об уплате административного сбора.

При наличии особых условий (например, наследования или судебного решения) могут понадобиться дополнительные документы.

Отметим, недвижимость является ценным активом, право собственности на который защищено законодательством. Однако существуют ситуации, когда это право может быть прекращено. Владельцам недвижимого имущества в Украине важно ознакомиться с правилами и процедурами, которые будут действовать в 2025 году, чтобы избежать потери собственности.

Также мы сообщали, что отказ от прав на недвижимость может быть вызван различными обстоятельствами, такими как высокие налоги, проблемы с содержанием или юридические риски. Хотя украинское законодательство позволяет это, процедура имеет свои особенности.