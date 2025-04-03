Топ ликвидные квартиры в Украине в 2025: что раскупают быстрее всего

Люди смотрят на дом. Фото: Freepik

Если вы планируете продать квартиру быстро, лучше всего ориентироваться на критерии, соответствующие спросу: готовое жилье, оптимальная планировка, приемлемая цена и функциональность пространства. Рынок недвижимости в Украине медленно, но уверенно движется к восстановлению, а значит, шансы на выгодную сделку растут.

Обозреватель рынка недвижимости Украины Виктория Берещак в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE рассказала, какие квартиры в 2025 году имеют самый высокий уровень ликвидности. Это именно те объекты, которые покупатели разбирают мгновенно, не откладывая сделки.

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По словам эксперта, украинцы активно покупают:

готовые квартиры с ремонтом на вторичном рынке. Это объясняется желанием избежать дополнительных затрат и времени на обустройство жилья;

доступное жилье в сегменте 750-950 за долларов за квадратный метр. Именно этот ценовой диапазон является "золотой серединой" между качеством и доступностью;

одно- и двухкомнатные квартиры европланировки (45-73 кв. м). Такие форматы обеспечивают оптимальное соотношение пространства и стоимости;

квартиры с просторной кухней-гостиной (15-17 кв. м). Это соответствует современным тенденциям функционального использования пространства.

"Сезонный анабиоз" вторичного рынка

Несмотря на то, что рынок вторичного жилья пока не переживает резких всплесков активности, он постепенно оживает.

"Сейчас видим постепенное пробуждение рынка. Это не бум, но стабильный рост интереса со стороны покупателей", — отмечает Виктория Берещак.

Продажи квартир в 2025 году еще далеки от довоенных показателей, но тенденция положительная. По данным первого квартала, на первичном рынке зафиксирован рост продаж на 5-7%.

"Мы зафиксировались где-то на уровне 18-20% от довоенных объемов. Сейчас имеем еще плюс 5-7%. В течение следующих трех месяцев есть шанс выйти на показатель 25-30%", — объясняет эксперт.

Спрос оживляется не только в крупных городах (Киев, Львов, Одесса, Днепр, Ужгород), но и в региональных центрах (Винница, Полтава, Тернополь).

Ранее мы рассказывали, какие ключевые факторы влияют на цены на квартиры и чего ждать в ближайшее время. Ведь украинский рынок недвижимости — это динамичная система, реагирующая на различные внутренние и внешние факторы. На формирование стоимости квадратного метра влияют не только экономические условия, но и геополитическая ситуация, сезонные колебания и психологическое состояние покупателей.

Отметим также, что оформление сделки о купле-продаже квартиры — это только начало процесса приобретения полноценного права собственности. После подписания договора необходимо урегулировать ряд важных юридических и организационных вопросов. Несвоевременное решение этих вопросов может привести к потере денег, времени и права на недвижимость.