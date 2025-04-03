Стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась — в каких городах стало выгоднее снимать

Женщина с коробками. Фото: Unsplash

Рынок аренды жилья в Украине демонстрирует интересную динамику. В апреле 2025 года наблюдается тенденция к снижению цен на аренду однокомнатных квартир во многих областных центрах. Однако есть регионы, где цены остаются стабильно высокими.

Согласно данным портала ЛУН, за последние полгода средняя стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась в девяти областных центрах.

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Наибольшее падение цен зафиксировано в таких городах:

Днепр и Ровно : цены упали на 12%, средняя стоимость аренды составляет 10 500 грн и 11 500 грн соответственно;

: цены упали на 12%, средняя стоимость аренды составляет 10 500 грн и 11 500 грн соответственно; Одесса : арендная плата снизилась на 11%, средняя цена — 8 900 грн;

: арендная плата снизилась на 11%, средняя цена — 8 900 грн; Полтава : цены упали на 9%, средняя стоимость — 10 000 грн;

: цены упали на 9%, средняя стоимость — 10 000 грн; Винница : цены снизились на 8%, средняя стоимость — 11 000 грн;

: цены снизились на 8%, средняя стоимость — 11 000 грн; Львов и Ивано-Франковск : несмотря на высокий спрос, цены упали на 7%, средняя стоимость — 16 700 грн и 13 600 грн соответственно;

: несмотря на высокий спрос, цены упали на 7%, средняя стоимость — 16 700 грн и 13 600 грн соответственно; Киев и Ужгород: цены снизились на 3%, средняя стоимость — 17 000 грн и 18 200 грн соответственно.

Где самая дорогая аренда

Самые высокие цены на аренду однокомнатных квартир сейчас в столице и на Западе страны. В Киеве средняя стоимость аренды составляет 17 000 грн, что является одним из самых высоких показателей.

Несколько дешевле, но тоже дорого, стоит аренда во Львове — 16 700 грн.

Самый дорогой областной центр для арендаторов — Ужгород, где однокомнатное жилье в среднем сдают за 18 200 грн.

Где дешевле всего арендовать жилье

Самые низкие цены традиционно наблюдаются в восточных и южных регионах. В Харькове и Запорожье средняя стоимость аренды — 4 000-5 000 грн. В Николаеве можно найти однокомнатную квартиру за 6 000 грн, а в Кропивницком — за 6 500 грн.

Цены на аренду 1-комнатных квартир. Графика: ЛУН

Что повлияло на снижение стоимости аренды

Падение цен в девяти областных центрах эксперты связывают с несколькими факторами:

миграционные процессы — часть украинцев возвращается из западных регионов в родные города;

снижение спроса — из-за экономических трудностей многие люди ищут более дешевые варианты или переезжают в пригород;

ситуация с безопасностью в регионе — из-за боевых действий в некоторых областях цены снижаются.

В то же время в Киеве, Ужгороде, Львове и Луцке цены остаются высокими из-за постоянного спроса и ограниченного количества качественных предложений.

Отметим, Киев, несмотря на свою динамичность и статус столицы, остается приятным исключением среди европейских городов. В отличие от Варшавы, Праги или Парижа, где аренда жилья бьет рекорды, Киев предлагает относительно доступные варианты.

Ранее мы рассказывали об аренде с правом выкупа — это гибридный договор, сочетающий аренду и покупку недвижимости. Этот вариант может стать возможностью для тех, кто хочет собственного жилья, но не имеет полной суммы. Однако, как и любая финансовая сделка, он несет в себе определенные риски.