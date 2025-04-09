Налог на недвижимость в 2025: что будет при продаже за месяц

Мужчина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Во времена нестабильного рынка недвижимости и роста налоговой нагрузки украинцы все чаще ищут способы оптимизировать расходы. Один из распространенных вопросов — нужно ли платить налог на недвижимость, если вы стали владельцем квартиры или дома всего на несколько недель? А точнее — когда объект перепродан в пределах одного календарного месяца.

Как отмечают в Главном управлении Государственной налоговой службы в Киевской области, налогообложение недвижимого имущества физических лиц регулируется статьей 266 Налогового кодекса Украины (НКУ). Налог касается жилой и нежилой недвижимости, находящейся в частной собственности.

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Определение базы налогообложения осуществляют налоговые органы на основе данных из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Принцип здесь прост: налог исчисляется пропорционально количеству месяцев, в течение которых лицо владело имуществом в течение календарного года.

То есть, если право собственности меняется — меняется и налоговая обязанность. Но именно в деталях кроется ответ на главный вопрос.

Кто платит: старый собственник или новый

В п. 266.8.1 НКУ четко прописано:

предыдущий собственник обязан уплатить налог с 1 января и до начала месяца, в котором он утратил право собственности;

новый собственник начинает уплачивать налог с месяца, когда получил право собственности.

Но есть важное условие — налог не начисляется, если объект находился в собственности физического лица менее одного месяца, то есть если переход прав собственности на имущество состоялся в пределах одного календарного месяца.

Это исключение действует при наличии официальных документов, подтверждающих оба перехода прав:

договор купли-продажи;

выписки из реестра прав собственности.

Контролирующие органы не начисляют налог, поскольку не может быть определен период фактического владения — он не охватывает ни одного полного месяца.

В чем риск быстрой продажи квартиры

Даже если продажа и состоялась быстро, система фиксирует даты регистрации прав. Если хотя бы один из переходов зафиксирован в начале и конце месяца, налоговая может автоматически начислить налог, считая, что объект находился в собственности полный месяц.

Поэтому критически важно:

проверить даты в договорах;

убедиться, что переход прав произошел в пределах одного календарного месяца (например, с 3 по 28 число);

предоставить эти документы в случае возникновения вопросов со стороны налоговой.

Если же имущество продавалось неоднократно (как случается на вторичном рынке, когда жилье продается нескольким лицам подряд за короткий период), каждый новый собственник освобождается от налога, если период владения не превышал месяца, и это подтверждается документально.

Но если кто-то из владельцев "завис" в праве собственности, даже технически (например, из-за задержки регистрации), ответственность за уплату налога уже возникает.

Таким образом, если вы приобрели недвижимость и сразу ее продали — при условии, что обе операции зарегистрированы в пределах одного календарного месяца, и это подтверждено документально, налог на недвижимое имущество не начисляется.

Это позволяет избежать лишних расходов, если сделка была краткосрочной. Но при малейших сомнениях или неточностей в документах — в ГНС советуют проконсультироваться с налоговым юристом.

Как сообщалось, украинская власть планирует реформировать систему налогообложения недвижимости, введя новые правила расчета налога. Кроме площади объекта, теперь будет учитываться и его местонахождение. Чиновники считают, что такой подход будет способствовать более справедливому распределению налогового бремени и увеличению поступлений в местные бюджеты.

Отметим также, украинцы получают электронные письма от ГНС по уплате налога на недвижимое имущество. Владельцам квартир и домов, за исключением земельных участков, необходимо оплатить этот ежегодный налог в течение 60 дней после получения соответствующего уведомления от ГНС.