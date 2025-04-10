Квартиры с какой планировкой чаще всего покупают украинцы

Люди с коробками. Фото: Freepik

Война изменила образ жизни миллионов украинцев, однако не остановила их спрос на качественное жилье. Более того, часть покупателей даже в условиях нестабильности продолжает инвестировать в новостройки. И здесь четко просматривается тренд: в структуре спроса на столичном первичном рынке более половины занимают квартиры с европланировкой.

Как указано в исследовании группы компаний DIM, их доля в 2024 году достигла 52% и продолжает расти. Для сравнения: в 2022 году она составляла 38%, а в 2023 — уже 44%. В сегментах "комфорт+" и "бизнес" эта цифра сейчас колеблется в пределах 55-65%.

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Европланировка одинаково привлекает как более молодых покупателей, так и тех, кому за 40. В возрастной группе до 40 лет каждый третий выбирает однокомнатные или двухкомнатные квартиры площадью от 42 до 85 кв. м — в основном с расчетом "для себя" или под создание будущей семьи.

В старшей возрастной категории каждый четвертый предпочитает двухкомнатные или трехкомнатные квартиры с эргономичным зонированием и площадью до 130 кв. м. Это практичный выбор для семьи, где важна и общая зона, и приватность.

"В обеих возрастных группах ключевым фактором выбора остается функциональное зонирование", — объясняет младший партнер группы компаний DIM Арсений Насиковский.

Кто выбирает европланировку. Графика: DIM

Что именно ищут покупатели

Ключевые преимущества европланировки — это просторные зоны для общения и четкое разграничение личного пространства. В частности, популярностью пользуются:

кухни-гостиные площадью 24-27 кв. м как главное место для досуга;

изолированные спальни по 12-14 кв. м с отдельными гардеробами;

собственные санузлы в пределах каждой комнаты.

Такая планировка позволяет максимально адаптировать пространство под современный стиль жизни, в котором все чаще работа, учеба и быт происходят одновременно в пределах одной квартиры.

Спрос на европланировки. Графика: DIM

Спрос опережает предложение

В то же время предложение таких квартир до сих пор ограничено. Лишь каждая восьмая новостройка в Киеве соответствует требованиям полноценной европланировки — со всеми указанными зонами и эффективным распределением площади. Это создает серьезный вызов для девелоперов, но также открывает для них рыночные возможности.

"Существующий дисбаланс между спросом и предложением создает окно возможностей для девелоперов: потребитель все больше ценит функциональность, гибкость и качество пространства, а не только количество квадратных метров", — отмечает Насиковский.

Спрос и предложение на европланировку. Графика: DIM

Тенденция будущего

По оценкам аналитиков DIM, тренд на европланировку не только сохранится, но и усилится в 2025 году. Среди основных причин — стремление украинцев к комфортному, универсальному пространству, подходящему и для жизни, и для работы, и для отдыха.

В реалиях, когда семья проводит больше времени дома, а пространство должно быть максимально адаптивным, именно такие планировки становятся стандартом современного жилья. Европланировка — это уже не исключение, а ответ на новую реальность, где комфорт и гибкость важнее размеров.

Как сообщалось, в Киеве покупка или продажа квартиры на вторичном рынке уже не является быстрым делом, которое занимает около недели. Несмотря на большое количество предложений, фактическое время заключения сделок значительно увеличилось за последние полтора года. Средний срок экспозиции квартиры, то есть период от публикации объявления до продажи, вырос с 35 до 52 дней, что является существенным изменением для некогда динамичного рынка.

Отметим также, в нестабильных экономических условиях и с увеличением налогов украинцы активно ищут пути уменьшения финансовых затрат. Среди актуальных вопросов: нужно ли платить налог на недвижимость, если право собственности на квартиру или дом длилось лишь короткий период, например, при перепродаже в течение одного месяца.