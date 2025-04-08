Коли у Києві найактивніше купують квартири — несподівані цифри

Коли квартира в Києві продається за тиждень — найкращий період
Купівля або продаж квартири в Києві давно перестала бути простою справою, яку можна закрити "за тиждень", особливо на вторинному ринку. І хоча пропозицій чимало, реальні терміни угод суттєво змінилися за останні півтора року.
Згідно з даними ЛУН Статистика, за цей період середній термін експозиції квартири — тобто час від моменту публікації оголошення до фактичного продажу — зріс із 35 до 52 днів. Для ринку, який ще кілька років тому вважався надзвичайно динамічним, це серйозний сигнал.
У серпні 2023 року знайти покупця можна було менш ніж за 5 тижнів. А от уже у 2025-му реальні строки тягнуться майже до двох місяців. Причому це лише медіана: у багатьох випадках покупець не з’являється і після трьох місяців торгів.
Що вплинуло на уповільнення ринку
Аналітики ринку пов’язують це із загальним охолодженням попиту та зміною поведінки покупців. На тлі економічної нестабільності, обмеженого фінансування та війни люди стали обережнішими: рішення про купівлю приймаються не спонтанно, а раціонально.
Крім того, своє відіграє ціновий фактор. З’ясувалося, що чим вища середня вартість квадратного метра, тим довше продавець шукатиме покупця. І навпаки — зниження ціни стимулює швидкість продажу, виводячи житло з ринку за тижні, а не місяці.
Сезонність: коли продавати квартиру вигідніше
Історично січень — найповільніший місяць для ринку. Люди тільки виходять з новорічної паузи, більшість операцій заморожується, а нових запитів майже немає. У січні 2024 року середній термін продажу становив 63 дні, а у січні 2025-го — вже 80 днів.
Цей рекорд пояснюється не лише сезонністю. Вплинув і форс-мажор: після масштабної хакерської атаки наприкінці 2024 року було тимчасово закрито державні реєстри, що унеможливило проведення угод.
А от з березня по серпень ринок "оживає": у цей період минулого року більшість квартир продавалась за 45-51 день. Це означає, що весна й початок літа — найкращий момент для виходу на ринок із пропозицією.
Зазначимо, весна традиційно активізує ринок нерухомості, і зараз спостерігаються зміни цін як на нові, так і на вже існуючі об'єкти. Вартість квадратного метра варіюється залежно від регіону, рівня безпеки та попиту. Ці коливання відображають поточну ситуацію на ринку нерухомості в Україні.
Також ми повідомляли, що переїзд у нову квартиру — важливий крок, що вимагає уважного планування. Щоб успішно освоїтися на новому місці, необхідно не лише добре організувати сам процес, а й обрати оптимальний час для переїзду. При цьому варто враховувати погодні умови, фінансові можливості, особистий комфорт і навіть астрологічні прогнози.
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