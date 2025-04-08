Коли у Києві найактивніше купують квартири — несподівані цифри

Чоловік та жінка тиснуть руки. Фото: Freepik

Купівля або продаж квартири в Києві давно перестала бути простою справою, яку можна закрити "за тиждень", особливо на вторинному ринку. І хоча пропозицій чимало, реальні терміни угод суттєво змінилися за останні півтора року.

Згідно з даними ЛУН Статистика, за цей період середній термін експозиції квартири — тобто час від моменту публікації оголошення до фактичного продажу — зріс із 35 до 52 днів. Для ринку, який ще кілька років тому вважався надзвичайно динамічним, це серйозний сигнал.

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У серпні 2023 року знайти покупця можна було менш ніж за 5 тижнів. А от уже у 2025-му реальні строки тягнуться майже до двох місяців. Причому це лише медіана: у багатьох випадках покупець не з’являється і після трьох місяців торгів.

Швидкість продажу квартири на вторинному ринку. Графіка: ЛУН

Що вплинуло на уповільнення ринку

Аналітики ринку пов’язують це із загальним охолодженням попиту та зміною поведінки покупців. На тлі економічної нестабільності, обмеженого фінансування та війни люди стали обережнішими: рішення про купівлю приймаються не спонтанно, а раціонально.

Ціни на однокімнатні квартири в Києві. Графіка: ЛУН

Крім того, своє відіграє ціновий фактор. З’ясувалося, що чим вища середня вартість квадратного метра, тим довше продавець шукатиме покупця. І навпаки — зниження ціни стимулює швидкість продажу, виводячи житло з ринку за тижні, а не місяці.

Ціни на двокімнатні квартири в Києві. Графіка: ЛУН

Сезонність: коли продавати квартиру вигідніше

Історично січень — найповільніший місяць для ринку. Люди тільки виходять з новорічної паузи, більшість операцій заморожується, а нових запитів майже немає. У січні 2024 року середній термін продажу становив 63 дні, а у січні 2025-го — вже 80 днів.

Цей рекорд пояснюється не лише сезонністю. Вплинув і форс-мажор: після масштабної хакерської атаки наприкінці 2024 року було тимчасово закрито державні реєстри, що унеможливило проведення угод.

А от з березня по серпень ринок "оживає": у цей період минулого року більшість квартир продавалась за 45-51 день. Це означає, що весна й початок літа — найкращий момент для виходу на ринок із пропозицією.

Зазначимо, весна традиційно активізує ринок нерухомості, і зараз спостерігаються зміни цін як на нові, так і на вже існуючі об'єкти. Вартість квадратного метра варіюється залежно від регіону, рівня безпеки та попиту. Ці коливання відображають поточну ситуацію на ринку нерухомості в Україні.

Також ми повідомляли, що переїзд у нову квартиру — важливий крок, що вимагає уважного планування. Щоб успішно освоїтися на новому місці, необхідно не лише добре організувати сам процес, а й обрати оптимальний час для переїзду. При цьому варто враховувати погодні умови, фінансові можливості, особистий комфорт і навіть астрологічні прогнози.