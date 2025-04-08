Когда в Киеве активнее всего покупают квартиры — неожиданные цифры

Когда квартира в Киеве продается за неделю — лучший период
Покупка или продажа квартиры в Киеве давно перестала быть простым делом, которое можно закрыть "за неделю", особенно на вторичном рынке. И хотя предложений немало, реальные сроки сделок существенно изменились за последние полтора года.
Согласно данным ЛУН Статистика, за этот период средний срок экспозиции квартиры — то есть время от момента публикации объявления до фактической продажи — вырос с 35 до 52 дней. Для рынка, который еще несколько лет назад считался чрезвычайно динамичным, это серьезный сигнал.
В августе 2023 года найти покупателя можно было менее чем за 5 недель. А вот уже в 2025-м реальные сроки тянутся почти до двух месяцев. Причем это — лишь медиана: во многих случаях покупатель не появляется и после трех месяцев торгов.
Что повлияло на замедление рынка
Аналитики рынка связывают это с общим охлаждением спроса и изменением поведения покупателей. На фоне экономической нестабильности, ограниченного финансирования и войны люди стали осторожнее: решения о покупке принимаются не спонтанно, а рационально.
Кроме того, свое играет ценовой фактор. Выяснилось, что чем выше средняя стоимость квадратного метра, тем дольше продавец будет искать покупателя. И наоборот — снижение цены стимулирует скорость продажи, выводя жилье с рынка за недели, а не месяцы.
Сезонность: когда продавать квартиру выгоднее
Исторически январь — самый медленный месяц для рынка. Люди только выходят из новогодней паузы, большинство сделок замораживается, а новых запросов почти нет. В январе 2024 года средний срок продажи составлял 63 дня, а в январе 2025-го — уже 80 дней.
Этот рекорд объясняется не только сезонностью. Повлиял и форс-мажор: после масштабной хакерской атаки в конце 2024 года были временно закрыты государственные реестры, что сделало невозможным проведение сделок.
А вот с марта по август рынок "оживает": в этот период прошлого года большинство квартир продавалось за 45-51 день. Это означает, что весна и начало лета — лучший момент для выхода на рынок с предложением.
Отметим, весна традиционно активизирует рынок недвижимости, и сейчас наблюдаются изменения цен как на новые, так и на уже существующие объекты. Стоимость квадратного метра варьируется в зависимости от региона, уровня безопасности и спроса. Эти колебания отражают текущую ситуацию на рынке недвижимости в Украине.
Также мы сообщали, что переезд в новую квартиру — важный шаг, требующий внимательного планирования. Чтобы успешно освоиться на новом месте, необходимо не только хорошо организовать сам процесс, но и выбрать оптимальное время для переезда. При этом стоит учитывать погодные условия, финансовые возможности, личный комфорт и даже астрологические прогнозы.
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