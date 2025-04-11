Обновление цен на аренду квартир в 2025 году: что меняется и чего ждать

Люди с коробками. Фото: Freepik

В первом квартале 2025 года рынок аренды квартир в Украине демонстрирует значительные изменения. После нескольких лет непрерывного роста арендных ставок, цены на аренду жилья во многих городах страны начали снижаться. Несмотря на общее снижение, крупнейшие города, такие как Киев, Львов и Ужгород, все еще остаются лидерами по ценам на аренду.

Согласно данным ежеквартального отчета рынка недвижимости от ЛУН, арендные ставки снизились на 3-12% в разных регионах Украины по сравнению с полугодовой давностью. Эксперты считают, что причин снижения арендных ставок несколько.

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Во-первых, это стабилизация рынка после резких колебаний цен, наблюдавшихся в прошлые годы, а также определенное снижение спроса на аренду из-за экономической ситуации в стране. Некоторые арендодатели снизили цены, пытаясь найти арендаторов в период неопределенности.

Во-вторых, средняя заработная плата в стране также влияет на арендные ставки. Соотношение среднего дохода к стоимости аренды стало более оптимальным, что сделало жилье более доступным для широких слоев населения.

Цены на аренду в городах Украины

Киев остается самым дорогим городом для аренды. Однако стоимость аренды, в частности 1-комнатных квартир, снизилась на 3% за полгода, и теперь составляет 17 тыс. грн в месяц. В сегменте 2-комнатных квартир столицы цены выросли на 4%, что свидетельствует о стабильном спросе на большие квартиры.

Цены на аренду 1-комнатной квартиры. Графика: ЛУН

Львов и Ужгород также не могут похвастаться значительным снижением цен. Во Львове 1-комнатная квартира стоит 16,7 тыс. грн в месяц, а в Ужгороде этот показатель достигает 18,2 тыс. грн.

Цены на аренду 2-комнатной квартиры. Графика: ЛУН

Однако, например, в Днепре и Одессе зафиксировано снижение арендных ставок на 12-17%, что делает эти города более доступными для арендаторов.

Цены на аренду 3-комнатной квартиры. Графика: ЛУН

Как это влияет на обычных арендаторов

Снижение арендных ставок стало приятной новостью для многих украинцев. Однако, даже со снижением стоимости аренды, цены на жилье во многих городах остаются высоченными для среднего украинца.

В частности, в западных и центральных регионах аренда 1-комнатной квартиры часто превышает 50% от средней заработной платы. В Черкассах и Хмельницком этот показатель несколько ниже, но все равно составляет более 40% от дохода. Поэтому для многих украинцев аренда все еще остается финансовым вызовом.

В то же время в регионах, ближайших к боевым действиям, ситуация выглядит немного лучше. В Харькове, Запорожье и Одессе стоимость аренды составляет всего 19-39% от средней заработной платы, что делает аренду жилья более доступной.

Процент зарплаты, который уходит на аренду. Графика: ЛУН

Прогнозы на 2025 год

Эксперты ожидают, что тенденция к снижению цен продолжится, хотя и не так быстро. Стоимость аренды может стабилизироваться или остаться на текущем уровне в течение 2025 года.

Особенно это касается городов, наиболее пострадавших от войны, где аренда все еще остается более доступной по сравнению с другими частями Украины. Однако для крупных городов, таких как Киев и Львов, следует ожидать колебания цен в зависимости от спроса и экономической ситуации в стране.

Ранее мы рассказывали об аренде с правом выкупа — гибридном договоре, который сочетает долгосрочную аренду с возможностью последующего приобретения недвижимости. Это может стать выходом для тех, кто хочет собственного жилья, но пока не имеет достаточно средств для полной оплаты.

Также мы провели сравнительный анализ цен на аренду жилья в Украине и Евросоюзе, обнаружив существенные различия. Кроме того, мы сравнили стоимость аренды со средними зарплатами в ключевых городах обоих регионов, что позволило оценить уровень доступности жилья для населения разных стран.