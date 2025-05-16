Цены на аренду квартир в Украине выросли — Закарпатье и Львов лидируют

Киев отдал лидерство — где самая дорогая аренда квартир в Украине
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине в апреле 2025 года продолжила расти. По данным Госстата, наибольшие повышения зафиксированы именно в тех регионах, где жилье и так было самым дорогим. География стоимости продемонстрировала интересные тенденции, свидетельствующие не только об общем росте спроса, но и об изменении миграционных и экономических приоритетов.
Абсолютным лидером по цене стала Закарпатская область — 11 900 грн в месяц, сообщает издание "КС: новости Киев".
За ней следуют:
- Львовская область — 10 800 грн (+3,7%);
- Ровенская область — 10 300 грн (+3,8%);
- Киев — 9 800 грн (+1,5%);
- Черкасская область — 9 000 грн (+7,3%);
- Хмельницкая область — 9 600 грн (+10%).
Эти регионы удерживают высокие позиции не только из-за экономической активности, но и благодаря привлекательности для внутренне перемещенных лиц. Например, Закарпатье, как приграничный регион с развитой инфраструктурой, снова стало пристанищем для многих украинцев.
Где можно сэкономить
Самые низкие цены зафиксированы в южных и восточных регионах:
- Херсонская область — 3 100 грн (-6,5%);
- Запорожская область — 3 700 грн (+1,2%);
- Харьковская область — 3 900 грн (без изменений);
- Николаевская область — 3 900 грн (-5,8%).
В этих регионах низкая стоимость объясняется близостью к зоне боевых действий, уменьшением населения и высокими рисками, сдерживающими спрос.
Столица уступает регионам
Хотя Киев и остается среди самых дорогих, он уже не возглавляет рейтинг. В апреле 2025 года аренда однокомнатного жилья здесь стоила 9 777 грн, что лишь на 1,5% больше, чем в декабре 2024-го.
Цены растут быстро, но не везде одинаково
Наибольший рост зафиксирован в таких областях:
- Сумская: +14,6% (до 4 700 грн);
- Днепропетровская: +11,6% (до 6 600 грн);
- Кировоградская: +10,4% (до 5 700 грн);
- Хмельницкая: +10% (до 9 600 грн).
Цены двигает вверх активизация спроса в центральных и восточных регионах, в частности в тех, где еще сохраняется относительная безопасность и развивается экономика.
В то же время в отдельных регионах цены остались почти неизменными или даже снизились. Например:
- Одесская область — 4 700 грн (+0,1%);
- Николаевская — 3 900 грн (-5,8%);
- Херсонская — 3 100 грн (-6,5%).
Это свидетельствует о высоком уровне неопределенности и ограниченном спросе на жилье в регионах, где продолжаются или могут активизироваться боевые действия.
Отметим, соглашение об аренде квартиры является важным юридическим документом, фиксирующим права и обязанности обеих сторон — владельца и жильца. Однако, в жизни случаются ситуации, когда арендатор вынужден расторгнуть это соглашение досрочно.
Также мы рассказывали, что учитывая военное положение и значительную миграцию населения, в Украине рассматривается важная реформа рынка аренды жилья. Верховная Рада совместно с министерствами работает над новой жилищной политикой. Основная цель изменений — легализация арендных отношений путем введения налоговых поощрений для владельцев недвижимости.
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