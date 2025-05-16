Цены на аренду квартир в Украине выросли — Закарпатье и Львов лидируют

Женщина показывает квартиру паре. Фото: Freepik

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине в апреле 2025 года продолжила расти. По данным Госстата, наибольшие повышения зафиксированы именно в тех регионах, где жилье и так было самым дорогим. География стоимости продемонстрировала интересные тенденции, свидетельствующие не только об общем росте спроса, но и об изменении миграционных и экономических приоритетов.

Абсолютным лидером по цене стала Закарпатская область — 11 900 грн в месяц, сообщает издание "КС: новости Киев".

Реклама

Читайте также:

За ней следуют:

Львовская область — 10 800 грн (+3,7%);

Ровенская область — 10 300 грн (+3,8%);

Киев — 9 800 грн (+1,5%);

Черкасская область — 9 000 грн (+7,3%);

Хмельницкая область — 9 600 грн (+10%).

Эти регионы удерживают высокие позиции не только из-за экономической активности, но и благодаря привлекательности для внутренне перемещенных лиц. Например, Закарпатье, как приграничный регион с развитой инфраструктурой, снова стало пристанищем для многих украинцев.

Где можно сэкономить

Самые низкие цены зафиксированы в южных и восточных регионах:

Херсонская область — 3 100 грн (-6,5%);

Запорожская область — 3 700 грн (+1,2%);

Харьковская область — 3 900 грн (без изменений);

Николаевская область — 3 900 грн (-5,8%).

В этих регионах низкая стоимость объясняется близостью к зоне боевых действий, уменьшением населения и высокими рисками, сдерживающими спрос.

Столица уступает регионам

Хотя Киев и остается среди самых дорогих, он уже не возглавляет рейтинг. В апреле 2025 года аренда однокомнатного жилья здесь стоила 9 777 грн, что лишь на 1,5% больше, чем в декабре 2024-го.

Цены растут быстро, но не везде одинаково

Наибольший рост зафиксирован в таких областях:

Сумская: +14,6% (до 4 700 грн);

Днепропетровская: +11,6% (до 6 600 грн);

Кировоградская: +10,4% (до 5 700 грн);

Хмельницкая: +10% (до 9 600 грн).

Цены двигает вверх активизация спроса в центральных и восточных регионах, в частности в тех, где еще сохраняется относительная безопасность и развивается экономика.

В то же время в отдельных регионах цены остались почти неизменными или даже снизились. Например:

Одесская область — 4 700 грн (+0,1%);

Николаевская — 3 900 грн (-5,8%);

Херсонская — 3 100 грн (-6,5%).

Это свидетельствует о высоком уровне неопределенности и ограниченном спросе на жилье в регионах, где продолжаются или могут активизироваться боевые действия.

Стоимость аренды квартир. Графика: КС: новости Киев

Отметим, соглашение об аренде квартиры является важным юридическим документом, фиксирующим права и обязанности обеих сторон — владельца и жильца. Однако, в жизни случаются ситуации, когда арендатор вынужден расторгнуть это соглашение досрочно.

Также мы рассказывали, что учитывая военное положение и значительную миграцию населения, в Украине рассматривается важная реформа рынка аренды жилья. Верховная Рада совместно с министерствами работает над новой жилищной политикой. Основная цель изменений — легализация арендных отношений путем введения налоговых поощрений для владельцев недвижимости.