Как участникам боевых действий оформить жилье от государства в 2025 — документы и очередь

Люди держат ключи от квартиры. Фото: Freepik

После полномасштабного вторжения тема квартир для защитников Украины приобрела особое значение. Государство декларирует поддержку участников боевых действий (УБД) и гарантирует им право на бесплатное жилье. Но чтобы эти гарантии превратились в реальные квадратные метры, нужны не только время и терпение, но и правильный порядок действий.

Льготы распространяются не только на непосредственных участников боевых действий, объясняет в комментарии "РБК-Украина" юрист Татьяна Тернавская.

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Таким образом право на бесплатное жилье имеют также:

лица с инвалидностью, приобретенной в результате участия в боевых действиях;

члены семей погибших военнослужащих;

некоторые категории военнослужащих в отставке.

Жилье может предоставляться за счет местного или государственного бюджета, или же из фонда предприятия, на котором работает заявитель. Минимальная площадь — 13,65 кв. м на человека, а при наличии детей добавляется еще 5-8 кв. м на каждого ребенка (в зависимости от региона).

Как стать на квартирный учет

Процедура начинается с подачи заявления. Это можно сделать по месту жительства или по месту работы — через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), орган местного самоуправления или администрацию предприятия.

"Важно, чтобы заявление подписали все члены семьи, проживающие вместе с заявителем", — отмечает Тернавская.

К заявлению нужно приложить:

справку о составе семьи;

копию удостоверения УБД или лица с инвалидностью вследствие войны;

копии паспорта и ИНН;

справку о пребывании на квартирном учете (для членов семьи, если есть).

Документы рассматривает жилищная комиссия в течение 30 дней. Решение о включении в очередь предоставляется письменно или через SMS.

Как проверить свою очередь

После принятия решения заявителя ставят на учет, а его очередной номер можно узнать через орган местного самоуправления, в ЦПАУ или у работодателя (если документы подавали через предприятие).

Эта информация важна, поскольку очередь на жилье может затянуться на годы, особенно в городах, где жилой фонд ограничен.

Если квартир нет — есть компенсация

Самая большая проблема — нехватка свободного жилья. Именно поэтому УБД имеют альтернативу: подать заявление на финансовую компенсацию. В этом случае порядок действий следующий:

стать на квартирный учет;

подать заявление на компенсацию в орган соцзащиты или через ЦПАУ;

ожидать решения комиссии.

"Соцзащита передает ходатайство в комиссию в течение 10 рабочих дней после подачи заявления", — разъясняет Тернавская.

Сумма выплат рассчитывается с учетом:

количества членов семьи;

площади, на которую имеет право заявитель;

средней стоимости квадратного метра жилья в соответствующем регионе.

Почему компенсацию можно ждать годами

Даже после положительного решения — деньги не поступают мгновенно. Все упирается в наличие финансирования. Во многих регионах очереди движутся медленно, ведь реальные ресурсы на выплаты ограничены.

"Наличие решения еще не означает выплату: заявителю придется ждать, пока государство найдет средства", — предостерегает юрист.

Как сообщалось, Украина активно внедряет новые механизмы поддержки для военных, ветеранов и семей погибших. Среди последних нововведений — денежная компенсация первого взноса за жилье. Эта инициатива направлена на помощь определенным категориям граждан, которые сыграли ключевую роль в защите страны.

Также мы рассказывали, что УБД имеют право на бесплатное получение земельных участков, что является значительной социальной поддержкой. Однако полномасштабная война и введенное военное положение существенно ограничили реализацию этого права. Эти ограничения вызваны текущей ситуацией в стране.