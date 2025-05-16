Компенсація внеску за житло УБД і ветеранам — як оформити у 2025 році

Чоловік тримає посвідчення УБД. Фото: mva.gov.ua

В Україні розширюють інструменти підтримки військових, ветеранів та родин загиблих. Одне з останніх рішень — грошова компенсація початкового внеску за житло для певних категорій громадян, які мають безпосереднє відношення до оборони країни.

Ініціатива стартувала на локальному рівні — у Запорізькій області, зокрема в Енергодарі, повідомив міський голова Дмитро Орлов. Програма реалізується за кошти місцевого бюджету, але може стати моделлю для подальшого впровадження на рівні інших громад.

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Хто може претендувати на компенсацію

Мова йде про одноразову виплату до 200 тисяч гривень, яка повністю або частково покриває початковий внесок за іпотечним кредитом. Отримати таку компенсацію можуть:

військовослужбовці та ветерани, які брали або беруть безпосередню участь у бойових діях. Це включає представників Збройних сил України (ЗСУ), Національної гвардії України (НГУ), Державної прикордонної служби України (ДПСУ), підрозділів спеціальних операцій Служби безпеки України (ССО СБУ) та поліцейських підрозділів особливого призначення;

особи зі статусом учасника бойових дій або ті, хто має інвалідність внаслідок війни;

члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць, які втратили близьких через війну;

учасники державної програми "єОселя" або інших іпотечних програм, договори за якими укладено після 24 лютого 2022 року на підконтрольній Україні території;

мешканці Енергодара, які станом на 24 лютого 2022 року та на момент звернення мають безперервну реєстрацію місця проживання в місті. Це стосується також внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які перебували на обліку в Енергодарі до початку повномасштабного вторгнення.

Фінансова допомога не видається "на руки", а перераховується за реквізитами, вказаними в договорі іпотеки. Тобто мова йде саме про компенсацію уже здійснених або запланованих витрат.

Які документи потрібно зібрати

Для того, щоб скористатися програмою, заявникам необхідно звернутися до Центру допомоги евакуйованим енергодарцям у Запоріжжі. Процес подання заявки вимагає ретельної підготовки документів, які підтверджують право на компенсацію та відповідність умовам програми.

Список документів стандартний, проте об’ємний:

заява на отримання компенсації (заповнюється за встановленою формою);

копії паспорта та ідентифікаційного номера заявника;

витяг про місце проживання, що підтверджує реєстрацію в Енергодарі;

довідка з банку про актуальність рахунку, зазначеного в іпотечному договорі;

довідка про безпосередню участь у бойових діях (для представників ССО СБУ або поліцейських підрозділів особливого призначення);

довідка про перебування на військовій службі (для військових, які ще не отримали статус УБД);

копія посвідчення УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого (за наявності);

документи, що підтверджують родинні зв’язки (для членів сімей загиблих, наприклад, свідоцтво про шлюб або народження);

копія свідоцтва про смерть загиблого захисника чи захисниці (за необхідності);

копія іпотечного договору з додатками, що підтверджує придбання житла на підконтрольній Україні території.

Усі документи подаються в паперовому вигляді, тому заявникам варто заздалегідь перевірити їхню повноту та правильність оформлення. Неправдива інформація або відсутність необхідних документів може призвести до відмови у наданні компенсації.

Як працює програма та які її особливості

Програма фінансується з бюджету Енергодарської міської територіальної громади, що робить її унікальною, адже місцева влада взяла на себе відповідальність за підтримку захисників. Ключові особливості програми:

одноразова виплата. Компенсація надається лише один раз і не може перевищувати 200 тисяч гривень на одного заявника;

прив’язка до іпотеки. Гроші виплачуються лише тим, хто уклав іпотечний договір після 24 лютого 2022 року, що стимулює участь у програмах на кшталт "єОселя";

локальний фокус. Програма орієнтована виключно на мешканців Енергодара, що може обмежувати її масштаб, але водночас робить її більш контрольованою та адресною.

Раніше ми повідомляли, що ветерани війни, які мають статус УБД, наділені правом на безплатну земельну ділянку. Однак, через повномасштабне вторгнення та воєнний стан, реалізація цього права зіткнулася зі значними перешкодами.

Зазначимо також, учасники бойових дій та їхні сім'ї мають право на державні пільги та соціальну підтримку. Серед них — зниження плати за комунальні послуги, безплатний проїзд і медичне обслуговування. Проте існують й інші види допомоги, доступні для українських захисників.